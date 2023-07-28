Hari Terakhir! Jangan Sampai Ketinggalan Kejar Diskon 30% untuk Nginep di Hotel Mewah dari Mister Aladin!

BUAT yang kemarin belum kebagian promo hotel mewah dari Mister Aladin, masih ada kesempatan nih buat Anda untuk mendapatkan diskon spesial 30%, yang berlaku untuk pemesanan hotel bintang 4 dan 5!

Promo ini dapat Anda gunakan untuk pemesanan hotel di Merlynn Park Hotel Jakarta, Manhattan Hotel Jakarta, Sunlake Hotel Jakarta, serta Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang.

Menariknya, Anda bisa bebas memilih periode penginapan! Makanya, tunggu apa lagi! Buruan deh rencanakan liburan Anda dan lakukan pemesanan hotel di Mister Aladin, sebelum promonya berakhir malam nanti.

Ajak pasangan Anda juga untuk berlibur ya. Nikmati suasana hotel mewah yang dapat memberikan Anda kenyamanan berlibur dan juga pengalaman baru yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya.

Rasakan pengalaman menjadi raja dan ratu selama menginap di hotel berbintang 4 dan 5! Soalnya, menginap di hotel berkelas akan membuat Anda merasa dimanjakan dengan pelayanan yang memuaskan.

Selain itu, hotel-hotel mewah juga umumnya memiliki keamanan ketat dan juga terjamin. CCTV dan security pun berjaga 24 jam. Sehingga, liburan pun menjadi terasa lebih aman. Anda bisa benar-benar melepas penat tanpa khawatir memikirkan hal-hal buruk.