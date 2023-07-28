Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Terakhir! Jangan Sampai Ketinggalan Kejar Diskon 30% untuk Nginep di Hotel Mewah dari Mister Aladin!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |10:17 WIB
Hari Terakhir! Jangan Sampai Ketinggalan Kejar Diskon 30% untuk Nginep di Hotel Mewah dari Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

BUAT yang kemarin belum kebagian promo hotel mewah dari Mister Aladin, masih ada kesempatan nih buat Anda untuk mendapatkan diskon spesial 30%, yang berlaku untuk pemesanan hotel bintang 4 dan 5!

Promo ini dapat Anda gunakan untuk pemesanan hotel di Merlynn Park Hotel Jakarta, Manhattan Hotel Jakarta, Sunlake Hotel Jakarta, serta Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang.

Menariknya, Anda bisa bebas memilih periode penginapan! Makanya, tunggu apa lagi! Buruan deh rencanakan liburan Anda dan lakukan pemesanan hotel di Mister Aladin, sebelum promonya berakhir malam nanti.

Ajak pasangan Anda juga untuk berlibur ya. Nikmati suasana hotel mewah yang dapat memberikan Anda kenyamanan berlibur dan juga pengalaman baru yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya.

Rasakan pengalaman menjadi raja dan ratu selama menginap di hotel berbintang 4 dan 5! Soalnya, menginap di hotel berkelas akan membuat Anda merasa dimanjakan dengan pelayanan yang memuaskan.

Selain itu, hotel-hotel mewah juga umumnya memiliki keamanan ketat dan juga terjamin. CCTV dan security pun berjaga 24 jam. Sehingga, liburan pun menjadi terasa lebih aman. Anda bisa benar-benar melepas penat tanpa khawatir memikirkan hal-hal buruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement