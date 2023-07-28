Inilah Alasan Utama Kenapa Suku Asmat Sangat Populer di Dunia

ASMAT merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami bumi Papua. Dengan wilayah geografis berupa hutan bakau, rawa, sungai, hingga lautan, menjadikan Suku Asmat terbagi menjadi dua wilayah pesisir dan pedalaman.

Pada wilayah pedalaman, masyarakatnya cenderung sebagai pemburu dan petani kebun, sementara di wilayah pesisir lebih memilih menjadi nelayan.

Tapi selain profesi di atas, ternyata ada profesi lain yang menjadikan Suku Asmat dikenal hingga mendunia. Wah kira-kira apa ya? Keunikan serta nilai budaya tinggi yang berada dalam seni ukir kayu khas Suku Asmat, membuktikan bahwa masyarakat disana sebagai pemahat kayu sejati.

Kesenian dan kebudayaan dari seni ukir kayu tersebut, hingga kini sudah terkenal di beberapa negara maju seperti Amerika, Prancis, hingga Belanda.

(Foto: ANTARA/Aditya Pradana)

Bagaimana tidak, dikutip dari website kemdikbud.go.id, tercatat sejak tahun 1700-an, seni ukir Suku Asmat sudah dikenal dunia.

Bahkan daerah Asmat sekarang dijadikan sebagai bagian dari World Heritage Site (Situs Warisan Dunia), yang diakui oleh United Nation Education Scientific and Culture Organization (UNESCO). Sehingga tak heran jika seni adalah kehidupan bagi mereka.

Hal ini juga diperkuat hingga kini, karena adanya aktualisasi dari kepercayaan terhadap arwah nenek moyang yang disimbolkan dalam bentuk patung serta ukiran.