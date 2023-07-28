Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Waktu Jangan Mepet, Berikut Kesalahan Fatal yang Sering Dilakukan saat Packing

Denisa Aisyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:03 WIB
Waktu Jangan Mepet, Berikut Kesalahan Fatal yang Sering Dilakukan saat <i>Packing</i>
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

BERKEMAS atau packing merupakan kegiatan paling merepotkan dan melelahkan saat hendak traveling jauh. Anda pasti tidak ingin liburan Anda terasa buruk dan melelahkan karena harus membawa koper yang sangat berat bukan?

Lydia Mansel seorang ahli pengepakan yang menjalankan situs pengemasan Just Packed, mengatakan, para pelancong harus berkemas hingga dua minggu sebelumnya, sehingga Anda tidak menghadapi masalah 'dadakan' saat liburan.

Maka, bagi pelancong yang selalu berkemas pada menit-menit terakhir, ubahlah kebiasaan tersebut.

“Untuk perjalanan panjang apapun, Anda harus mulai memikirkan apa yang perlu Anda bawa sekitar seminggu hingga dua minggu sebelumnya,” kata dia dikutip dari laman News.com.au.

Infografis Barang Wajib Dibawa Pramugari

“Secara pribadi, saya menggunakan Notepad di ponsel saya untuk mencatat barang yang pasti saya perlukan dan tambahkan yang terlintas dalam kepala saya.

“Untuk pakaian, saya menulis semua hari yang akan saya lalui di sana serta acara tertentu (makan malam, pernikahan, hiking) yang harus saya lakukan di mana saya harus menggunakan pakaian khusus,” tuturnya.

Ia menambahkan, mengemas dalam bentuk 'kubus' akan membantu Anda tetap teratur saat liburan. Namun, guna menghindari overpacking, ia mengatakan untuk memilih banyak pakaian basic yang dapat dengan mudah dipadupadankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement