Waktu Jangan Mepet, Berikut Kesalahan Fatal yang Sering Dilakukan saat Packing

BERKEMAS atau packing merupakan kegiatan paling merepotkan dan melelahkan saat hendak traveling jauh. Anda pasti tidak ingin liburan Anda terasa buruk dan melelahkan karena harus membawa koper yang sangat berat bukan?

Lydia Mansel seorang ahli pengepakan yang menjalankan situs pengemasan Just Packed, mengatakan, para pelancong harus berkemas hingga dua minggu sebelumnya, sehingga Anda tidak menghadapi masalah 'dadakan' saat liburan.

Maka, bagi pelancong yang selalu berkemas pada menit-menit terakhir, ubahlah kebiasaan tersebut.

“Untuk perjalanan panjang apapun, Anda harus mulai memikirkan apa yang perlu Anda bawa sekitar seminggu hingga dua minggu sebelumnya,” kata dia dikutip dari laman News.com.au.

“Secara pribadi, saya menggunakan Notepad di ponsel saya untuk mencatat barang yang pasti saya perlukan dan tambahkan yang terlintas dalam kepala saya.

“Untuk pakaian, saya menulis semua hari yang akan saya lalui di sana serta acara tertentu (makan malam, pernikahan, hiking) yang harus saya lakukan di mana saya harus menggunakan pakaian khusus,” tuturnya.

Ia menambahkan, mengemas dalam bentuk 'kubus' akan membantu Anda tetap teratur saat liburan. Namun, guna menghindari overpacking, ia mengatakan untuk memilih banyak pakaian basic yang dapat dengan mudah dipadupadankan.