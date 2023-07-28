Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Punya Makna Filosofi, Ini Alasan Dapur Rumah Bali Terpisah dari Bangunan Utama

Denisa Aisyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:03 WIB
Punya Makna Filosofi, Ini Alasan Dapur Rumah Bali Terpisah dari Bangunan Utama
Bangunan rumah khas Bali di Desa Penglipuran (Foto: Instagram/@meymey.khang)
A
A
A

SEBELUM membangun rumah, biasanya tata letak ruang menjadi hal paling utama diperhatikan.

Sebagian orang mungkin akan menyelaraskan letak bangunan atau ruangan rumah mereka sesuai feng shui karena diyakini akan berpengaruh terhadap energi baik dan mengeluarkan energi buruk yang ada di dalam rumah.

Hal tersebut nampaknya juga berlaku bagi masyarakat Hindu Bali yang segala sesuatunya memiliki makna filosofi tersendiri, termasuk dalam hal membangun rumah. Lazimnya, orang Bali saat membangun rumah, dapurlah yang pertama kali dibangun.

Bangunan dapur sendiri dibuat terpisah dari bagian rumah lainnya seperti kamar ataupun ruangan lain yang saling menyatu dalam satu atap.

Mengutip akun Instagram @denpasar.viral, biasanya masyarakat Hindu Bali membangun dapur terpisah dengan bangunan utama rumah. Lantas mengapa kebanyakan rumah di Bali, posisi kamar dan dapur dibuat pisah?

Desa Penglipuran, Bali

(Foto: Instagram/@muan_ridhani)

Pertanyaan ini kemudian memantik beragam komentar dari warganet. Kebanyakan mereka berpendapat hal itu dikarenakan dapur dibuat untuk menetralisir hawa negatif bagi orang yang habis bepergian ke luar rumah.

Jadi, pemilik rumah atau tamu yang hendak memasuki rumah terlebih dahulu harus mampir dulu ke dapur untuk menetralisir hawa negatif tersebut.

“Konsep Asta kosala kosali, penataan lahan bagi rumah atau tempat tinggal dan bangunan suci. Dapur di rumah Bali umunya berada di sebelah selatan karena berhubungan dengan api itu mengikuti konsep 9 mata angin kalo di bali disebutnya Nawa Sanga. Trus tempat ibadah/Mrajan adanya di sebelah timur (arah mata hari terbit ) yg berdekatan dengan sumur biasanya sebagai sumber mata air umunya letak sumur di utara," terang pemilik akun @gusadepar****a06.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement