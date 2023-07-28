Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berada di Puncak Gunung Salju Ketinggian 4.693 Mdpl, Inilah Mesin ATM Tertinggi di Dunia

Andini Putri Nurazizah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:02 WIB
Berada di Puncak Gunung Salju Ketinggian 4.693 Mdpl, Inilah Mesin ATM Tertinggi di Dunia
Mesin ATM tertinggi di dunia (Foto: Twitter/@FactBuffet)
A
A
A

MEMBAWA uang tunai terlalu banyak saat traveling tentu rawan jadi sasaran pelaku kriminal. Untuk itu pelancong butuh mesin ATM di setiap destinasi yang dituju untuk menarik uang sesuai kebutuhan. Tapi apa jadinya jika mesin ATM itu justru berada di atas gunung bersalju?

Ya, di Pakistan terdapat mesin ATM tertinggi di dunia yang tercatat dalam buku Guinness World Record.

Mesin ATM milik National Bank of Pakistan (NBP) tersebut terletak Sost, Desa Gojal, Hunza Atas, Gilgit–Baltistan, Pakistan. Lokasinya berada pada ketinggian 4.693 mdpl.

Melansir dari Daily Mail, letaknya yang berada di perbatasan Pakistan dengan China barat daya, membuat mesin ATM ini hanya bisa dijangkau oleh penjaga perbatasan di Khunjerab Pass hingga para wisatawan yang penasaran dengan keberadaan ATM tersebut.

Secara resmi mesin ATM Khunjerab Pass dibuka dan mulai digunakan pada tahun 2016. Dalam pembangunannya, Bank NBP merekrut tentara Pakistan untuk membantu memasang mesin ATM, mengingat tempatnya yang terbilang ekstrem karena dikelilingi oleh pegunungan bersalju Karakoram.

Mesin ATM Tertinggi di Dunia

(Foto: urdupoint.com)

Demikian juga dengan pemasangan segala perangkat peralatan teknik pada mesin ATM yang memakan waktu lebih dari empat bulan, hal ini sudah termasuk fasilitas tambahan pada mesin ATM yaitu menggunakan tenaga surya dan angin, untuk memudahkan penggunanya yang jauh dari jangkauan listrik.

Selain itu, ATM Khunjerab Pass juga menawarkan penarikan tunai dan dapat digunakan untuk transfer antar bank.

Semantara dengan keberadaan ATM tersebut, ternyata tidak hanya sebagai alat untuk membantu wisatawan maupun para pekerja untuk menarik uang tunai lho! Tapi juga sebagai sumber devisa bagi negara, karena banyaknya wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut.

"Rata-rata, sekitar empat hingga lima juta rupee (Rp768 juta - Rp960 juta) ditarik dalam rentang waktu 15 hari," kata Manajer Cabang NBP di Desa Sost, Pakistan, Zahid Hussain melansir BBC.

Halaman:
1 2
      
