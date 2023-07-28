Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ratusan Artefak Indonesia Akhirnya Dikembalikan Belanda, Ada Keris hingga Patung

Antara , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |02:01 WIB
Ratusan Artefak Indonesia Akhirnya Dikembalikan Belanda, Ada Keris hingga Patung
Menteri Muda Urusan Kebudayaan dan Media Belanda, Gunay Uslu dan Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Riset dan Teknologi, Hilmar Farid (Foto: ANTARA)
A
A
A

MUSEUM dan Cagar Budaya (MCB) dipilih sebagai tempat penyimpanan sementara ratusan artefak milik Indonesia dari Belanda yang sebelumnya sempat disimpan di negeri kincir angin itu.

Tepatnya sebanyak 472 koleksi benda bersejarah atau artefak tersebut diserahkan secara langsung dari Belanda oleh perwakilan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada 10 Juli 2023 lalu.

Koleksi tersebut mencakup karya seni Bali Pita Maha, patung Singasari, pusaka kerajaan Lombok, dan keris Puputan Klungkung.

Proses pengembalian artefak dilakukan dengan melibatkan penandatanganan dokumen pengaturan teknis dan pengalihan hak oleh Menteri Muda urusan Kebudayaan dan Media Belanda Gunay Uslu kepada pihak Indonesia.

Infografis Tips ke Candi Borobudur

“Tim MCB akan melakukan inventarisasi dan dokumentasi lengkap serta merencanakan ruang khusus yang memenuhi standar perawatan dan penyimpanan artefak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Museum dan Cagar Budaya, Ahmad Mahendra.

Ia juga menjelaskan bahwa para ahli konservasi dan restorasi juga akan terlibat dalam proses perawatan, memastikan artefak tetap dalam kondisi yang baik, dan keamanan koleksi tersebut terjaga melalui sistem pengawasan ketat, termasuk dalam proses pengepakan dan pengirimannya.

Meski demikian, Mahendra mengatakan penyimpanan benda-benda tersebut di MCB hanya sementara hingga proses registrasi selesai dilakukan. Ia juga menyampaikan bahwa pameran koleksi repatriasi akan berlangsung bersamaan dengan peluncuran resmi MCB tahun ini.

