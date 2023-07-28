Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nantikan Taeyang di Lido Music & Arts Center, 8-9 September 2023!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:42 WIB
Nantikan Taeyang di Lido Music & Arts Center, 8-9 September 2023!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
BAGI Anda para pecinta musik, menonton live konser musik dari artis atau group band favorit tentu memberikan pengalaman yang luar biasa.

Tidak lama lagi di Lido, Bogor, akan ada satu event besar yang mengundang banyak artis ternama Indonesia hingga luar negeri. Penggemar K-Pop wajib datang ya!

Dengan bangga MNC Media & Entertainment mempersembahkan festival musik terbesar bertajuk LMAC Music For All Fest 2023 yang akan digelar di Lido Music & Arts Center, Bogor, salah satu venue musik dan arts festival outdoor terbesar pertama di Indonesia seluas 5 hektare.

Acara festival musik ini akan digelar selama 2 hari dengan mengundang sejumlah artis K-Pop ternama dan musisi Tanah Air.

Siapa saja artis yang akan tampil? Tentu bagi Anda para pecinta K-Pop, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu untuk dapat menyaksikan penampilan artis favoritnya.

Lido

(Foto: MNC Media)

Siapa yang tidak kenal dengan boyband K-Pop ternama BIGBANG? Nah, untuk yang satu ini dia adalah salah satu member dari BIGBANG, Taeyang akan menjadi spesial guest star di festival musik yang digelar di Lido Music & Arts Center.

Karena itu, segera persiapkan diri Anda, khususnya bagi para V.I.P (sebutan fans BIGBANG) yang nge-fans banget dengan Taeyang jangan sampai terlewatkan untuk nge-war tiketnya ya.

Selain penampilan spesial Taeyang, ada juga penampilan dari girlband K-Pop ternama yang juga tampil dalam acara ini, dia adalah Secret Number dan Apink.

Kedua girlband tersebut juga akan menjadi artis K-Pop pertama yang tampil di Lido Music & Arts Center. Tak hanya itu, group band asal Korea Selatan, yakni The Rose juga akan tampil dalam event festival musik tersebut.

Selain penampilan dari artis dan group band asal Korea Selatan, musisi dan penyanyi ternama Indonesia juga akan tampil di festival musik yang sangat spesial ini, ada siapa saja? Ada GIGI, Maliq & D’Essentials, Weird Genius, Fourtwnty, Rizky Febian, Mahalini, dan DJ Dipha Barus.

