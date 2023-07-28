Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Segarnya Soto Rempah dan Teh Kelor Madu di Perbukitan Watu Lumbung Bantul

Trisna Purwoko , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |10:00 WIB
Menikmati Segarnya Soto Rempah dan Teh Kelor Madu di Perbukitan Watu Lumbung Bantul
Soto rempah di perbukitan Watu Lumbung, Bantul, DIY. (Foto: MPI/Trisna)
A
A
A

JIKA traveler liburan ke Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jangan lupa mencoba soto rempah. Rasanya sangat lezat. Uniknya lagi, soto ini disajikan dalam batok kelapa.

Sambil menikmati soto rempah dan menyerupuk minuman tradisional teh kelor madu, traveler bisa memanjakan mata dengan pemandangan perbukitan di sekitar warung.

Warung Alas Kuliner yang terletak di Perbukitan Watu Lumbung, sebelah timur perbukitan Pantai Parangtritis Bantul ini memang mengundang penasaran.

Pasalnya, selain lokasi yang berada di atas perbukitan dengan udara sejuk, warung yang didisain tanpa atap ini seolah memang ingin menyatu dengan alam sekitar yang berupa bebatuan besar dan pepohonan.

Warung milik Boy Rifai ini memiliki menu andalan beruaya soto dengan bumbu rempah racikannya sendiri.

Dalam penyajiannya, soto rempah berisi nasi kuah kaldu, suwiran daging ayam dan sayuran. Uniknya soto tidak disajikan dalam mangkok, tapi batok kelapa.

Selain terkesan unik, penggunaan mangkok batok kelapa dipercaya bisa mengawetkan suhu hangat pada soto serta terkesan menyatu dengan alam sekitar yang memiliki banyak pepohonan.

Untuk menemani soto rempah, pengunjung bisa memesan teh kelor madu yakni teh produk lokal yang menggunakan daun kelor kering dan dipercaya memiliki banyak khasiat untuk tubuh. Teh ini tanpa gula, pemanisnya menggunakan madu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035384/titik_nol_kilometer_yogyakarta-ycwO_large.JPG
Kenapa Disebut Titik Nol Kilometer Yogyakarta? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/408/3033768/pantai_siung-D2ak_large.JPG
10 Tempat Tenang di Yogyakarta, Paling Cocok buat Kaum Introvert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/408/3008622/10-hotel-dekat-malioboro-bisa-jalan-kaki-lho-P3zESWcvgP.JPG
10 Hotel Dekat Malioboro, Bisa Jalan Kaki Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/408/2996524/cara-menuju-pantai-kukup-surga-bahari-berjuluk-tanah-lotnya-jogja-qclTWp1ZKd.JPG
Cara Menuju Pantai Kukup, Surga Bahari Berjuluk Tanah Lotnya Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/408/2990492/5-destinasi-wisata-populer-di-gunungkidul-cocok-buat-liburan-lebaran-2024-c2HpeFz4XW.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Gunungkidul, Cocok buat Liburan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/408/2985087/6-tempat-ngabuburit-asyik-di-yogyakarta-bisa-berburu-takjil-sambil-berwisata-TXrzejfhgZ.JPG
6 Tempat Ngabuburit Asyik di Yogyakarta, Bisa Berburu Takjil Sambil Berwisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement