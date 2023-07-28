6 Kuliner Sekitar Candi Borobudur, Rasanya Enak dan Otentik

KAWASAN wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah menjadi salah satu warisan dunia yang ditetapkan UNESCO, dan bagian dari peradaban Indonesia. Setelah itu, Anda bisa mampir ke sejumlah wisata kuliner di sekitar Candi Borobudur.

Kuliner-kuliner di sekitar Candi Borobudur ini sangat menggugah selera. Tentunya Anda jangan sampai melewatkannya, dan bisa mengenyangkan perut setelah berwisata ke candi tersebut.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 6 rekomendasi kuliner enak di sekitar Candi Borobudur.

1. Sego Godog

Pertama adalah sego godog, kuliner yang harus Anda coba usai mengunjungi Candi Borobudur. Kudapan satu ini terdiri dari nasi yang direndam dalam kuah pedas, serta rempah-rempahnya kuat.

Kemudian untuk lauk pauk pelengkapnya terdiri dari telur, suwiran ayam, kol, wortel, seledri dan bawang yang kemudian dicampur dengan nasi.

Rasanya gurih dan ada sensasi pedasnya, tapi jika ingin lebih pedas Anda dapat menambahkan sambal.

Sego Godog (Foto: Resep Koki)

2. Sop Senerek

Kemudian ada sop senerek, di mana lokasinya hanya beberapa menit dari Candi Borobudur. Makanan ini berbahan dasar iga sapi, serta terdapat juga sop kacang merah diberikan potongan sayuran lainnya, serta potongan daging.

Tampilan kuahnya bening, cocok disantap saat makan siang atau makan malam. Sop Senerek juga merupakan salah satu makanan khas yang paling digemari dari kota Magelang, khususnya di sekitar Candi Borobudur.

Konon katanya, dulu sop senerek ini sangat digemari saat masa penjajahan karena kelezatannya. Sehingga hingga saat ini kuliner tersebut masih bertahan, dan menjadi salah satu yang paling banyak dicari oleh para wisatawan.

3. Joglo Panglipuran Borobudur

Tempat makan dekat Candi Borobudur selanjutnya yakni Joglo Panglipuran Borobudur. Restoran ini terkenal menawarkan spot yang unik, yakni rumah ala joglo ala pedesaan. Serta tentunya makanan yang disajikan sangat lezat.

Menu makanan yang disajikan benar-benar klasik, Anda akan merasakan nuansa ala pedesaan khas Jawa Tengah.