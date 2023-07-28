Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bubur Asyura 10 Muharram, Enak dan Istimewa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:32 WIB
Resep Bubur Asyura 10 Muharram, Enak dan Istimewa
Resep Bubur Asyura 10 Muharram, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

RESEP Bubur Asyura 10 Muharram, menarik untuk diketahui karena menu satu ini ternyata adalah menu makanan spesial, bagi sebagian orang wajib dihidangkan alias selalu ada ketika momen bulan Muharram atau Tahun Baru Islam tiba.

Sesuai namanya, bubur Asyura yang terbuat dari beras, air santan dan banyak variasi anek sayuran ini merupakan bubur yang dihidangkan pada hari ke-10 di bulan Muharram. Hidangan satu ini adalah salah satu tanda spesialnya perayaan momen Tahun Baru Islam.

Jadi penasaran kan bagaimana resep bubur Asyura yang lezat dan istimewa? Mengutip Cookpad, Jumat (28/7/2023) mari intip paparan resep bubur Asyura dari akun Cookpad @Oktaviani berikut ini.

Bahan-bahan;

1 piring nasi dingin (sekitar 500 gr)

1,5 liter santan encer

2 batang serai, memarkan

1 sdt lada bubuk

2 batang serai, ambil putihnya saja

3 lembar daun jeruk

Garam dan kaldu bubuk secukupnya.

(Resep Bubur Asyura 10 Muharram, Foto: iNews)

Bahan kacang-kacangan;

1 bonggol jagung, dipipil

1 genggam kacang tanah

1 genggam kacang kedelai

1 genggam kacang hijau

1 genggam kacang kapri

1 genggam biji kacang panjang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement