Resep Bubur Asyura 10 Muharram, Enak dan Istimewa

RESEP Bubur Asyura 10 Muharram, menarik untuk diketahui karena menu satu ini ternyata adalah menu makanan spesial, bagi sebagian orang wajib dihidangkan alias selalu ada ketika momen bulan Muharram atau Tahun Baru Islam tiba.

Sesuai namanya, bubur Asyura yang terbuat dari beras, air santan dan banyak variasi anek sayuran ini merupakan bubur yang dihidangkan pada hari ke-10 di bulan Muharram. Hidangan satu ini adalah salah satu tanda spesialnya perayaan momen Tahun Baru Islam.

Jadi penasaran kan bagaimana resep bubur Asyura yang lezat dan istimewa? Mengutip Cookpad, Jumat (28/7/2023) mari intip paparan resep bubur Asyura dari akun Cookpad @Oktaviani berikut ini.

Bahan-bahan;

1 piring nasi dingin (sekitar 500 gr)

1,5 liter santan encer

2 batang serai, memarkan

1 sdt lada bubuk

3 lembar daun jeruk

Garam dan kaldu bubuk secukupnya.

(Resep Bubur Asyura 10 Muharram, Foto: iNews)

Bahan kacang-kacangan;

1 bonggol jagung, dipipil

1 genggam kacang tanah

1 genggam kacang kedelai

1 genggam kacang hijau

1 genggam kacang kapri

1 genggam biji kacang panjang