Apakah Tomat Bisa Menurunkan Kolesterol dengan Cepat?

APAKAH Tomat Bisa Menurunkan Kolesterol dengan Cepat? Mungkin Anda pernah mendengar pertanyaan ini, lalu jadi mengira-ngira apakah memang tomat bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol dengan cepat.

Pertama, harus diketahui terlebih dahulu kolesterol merupakan senyawa lemak berlilin yang diproduksi oleh hati, namun banyak juga terdapat pada sejumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

BACA JUGA: 8 Makanan yang Berbahaya Bagi Penderita Diabetes

Kondisi yang membahayakan adalah ketika kolesterol jahat lebih tinggi ada di dalam darah, artinya lemak dalam darah berada di atas jumlah normal, sehingga berisiko memicu penyakit yang berbahaya seperti serangan jantung dan juga stroke, serta patut diingat kalau kondisi tingginya kolesterol dalam tubuh ini bisa dialami oleh siapa saja. Orang yang masih muda dan bertubuh tidak gemuk pun bisa mengalami kolesterol tinggi.





(Apakah Tomat Bisa Menurunkan Kolesterol dengan Cepat?, Foto: Freepik)





Oleh karena itu, biasanya orang mengecek kadar kolesterol dalam darah dengan mengunjungi tenaga kesehatan (nakes) terkait, berkonsultasi dengan dokter, bahkan mengonsumsi obat penurun kolesterol secara rutin.

BACA JUGA:

Bukan hanya dengan obat, disebutkan bahwa ternyata kolesterol tinggi juga bisa diturunkan dengan mengonsumsi buah-buahan tertentu secara rutin, salah satunya adalah tomat, yang bisa menurunkan kolesterol dengan ampuh dan tentunya tanpa efek samping.