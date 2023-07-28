Resep Ikan Dori Sambal Dabu-Dabu, Praktis dan Enak!

SAMBAL dabu-dabu khas dari Manado mempunyai cita rasa asam, pedas dan segar. Sambal dabu-dabu sangat cocok dihidangkan dengan berbagai menu seafood seperti, ikan bakar, ikan goreng, dan salah satunya adalah ikan dori.

Selain mudah ditemukan, daging ikan ini mudah dijadikan apa saja, karena teksturnya yang lembut, dan tidak berbau anyir.

Chef Devina Hermawan akan membagikan resep ikan dori dengan sambal dabu-dabu, yang bisa menggoyang lidah dan membuatmu ketagihan menyantap menu satu ini.

Berikut adalah resep ikan dori sambal dabu-dabu, yang bisa kamu coba buat sendiri di rumah. Bahan dan cara memasaknya pun sangat simpel.

Bahan Sambal Dabu-dabu:

2 tomat merah