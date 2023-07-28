Seblak Diusulkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Netizen: Go Internasional!

Kemendikbud Ristek Usulkan Seblak Jadi Warisan Budaya, Netizen: Hidup Seblak!

SEBLAK merupakan salah satu kudapan khas Jawa Barat yang memiliki rasa lezat. Seblak menggunakan bahan dasar bawang putih, cabai, kencur, dan diisi dengan topping kerupuk, sosis, makaroni, kwetiau, bakso, dan masih banyak lagi.

Kudapan ini banyak dijual di kaki lima dan jadi favorit banyak orang. Rasa kencurnya yang mendominasi membuat rasa seblak ini sangat khas.

Bagi para pencinta seblak patut berbangga, sebab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan kuliner seblak dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Kebudayaan pada Kemendikbudristek, Rusmiati mengatakan Seblak sendiri banyak dijual di Kabupaten Garut dan Bandung, Jawa Barat.

"Yang lagi ramai itu kuliner seblak dari Bandung atau Garut itu harus ada kajiannya, nantinya bisa diusulkan sebagai warisan budaya," ujar Rusmiati seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/7/2023).

Lebih lanjut Rusmiati mengatakan untuk menjadikan seblak sebagai warisan budaya tak benda harus memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan, seperti sejarah tentang seblak itu sendiri,

"Harus ada foto, video, dan bukti fisik maupun saksi yang menguatkan kalau kuliner seblak ini adalah karya anak bangsa. Karena ini kekayaan sektor kuliner keterampilan masyarakat dalam menciptakan makanan," tuturnya.