Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Seblak Diusulkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Netizen: Go Internasional!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:00 WIB
Seblak Diusulkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Netizen: Go Internasional!
Seblak Diusulkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda (Foto: Cookpad)
A
A
A

Kemendikbud Ristek Usulkan Seblak Jadi Warisan Budaya, Netizen: Hidup Seblak!

SEBLAK merupakan salah satu kudapan khas Jawa Barat yang memiliki rasa lezat. Seblak menggunakan bahan dasar bawang putih, cabai, kencur, dan diisi dengan topping kerupuk, sosis, makaroni, kwetiau, bakso, dan masih banyak lagi.

Kudapan ini banyak dijual di kaki lima dan jadi favorit banyak orang. Rasa kencurnya yang mendominasi membuat rasa seblak ini sangat khas.

Seblak

Bagi para pencinta seblak patut berbangga, sebab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan kuliner seblak dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Kebudayaan pada Kemendikbudristek, Rusmiati mengatakan Seblak sendiri banyak dijual di Kabupaten Garut dan Bandung, Jawa Barat.

"Yang lagi ramai itu kuliner seblak dari Bandung atau Garut itu harus ada kajiannya, nantinya bisa diusulkan sebagai warisan budaya," ujar Rusmiati seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/7/2023).

Lebih lanjut Rusmiati mengatakan untuk menjadikan seblak sebagai warisan budaya tak benda harus memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan, seperti sejarah tentang seblak itu sendiri,

"Harus ada foto, video, dan bukti fisik maupun saksi yang menguatkan kalau kuliner seblak ini adalah karya anak bangsa. Karena ini kekayaan sektor kuliner keterampilan masyarakat dalam menciptakan makanan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171972/seblak-Sjzl_large.jpg
4 Makanan yang Bagus untuk Pencernaan, Biar Gak Sering Makan Seblak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/612/3150772/seblak-F0l4_large.jpg
Miris! Wanita 24 Tahun Sakit Stroke Gegara Makan Seblak, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/298/3144579/seblak_matca-09A4_large.jpg
Viral! Seblak Dicampur Matcha, Netizen : Kelihatannya Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/298/3105759/viral_seblak_dan_bakso_akibatkan_ribuan_remaja_di_karawang_anemia_berat_ini_dampak_buruk_lainnya-yzM7_large.jpg
Viral Seblak dan Bakso Akibatkan Ribuan Remaja di Karawang Anemia Berat, Ini Dampak Buruk Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/298/2898718/terlalu-tinggi-kalori-ini-risiko-kebanyakan-makan-seblak-MnYp2NzwCG.jpg
Terlalu Tinggi Kalori, Ini Risiko Kebanyakan Makan Seblak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866751/3-varian-resep-seblak-viral-harus-dicoba-nih-VhvdEYRtkT.jpg
3 Varian Resep Seblak Viral, Harus Dicoba Nih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement