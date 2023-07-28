8 Makanan yang Berbahaya Bagi Penderita Diabetes

8 Makanan yang Berbahaya Bagi Penderita Diabetes, akan dijelaskan dalam artikel berikut. Mengingat diabetes atau juga sering disebut dengan penyakit gula, merupakan penyakit kronis dan jangka panjang yang perlu diwaspadai.

Ciri utama dari diabetes adalah meningkatnya kadar gula darah atau disebut glukosa yang melebihi batas normal. Diabetes terjadi karena tubuh tidak lagi bisa lagi menyerap glukosa ke dalam sel dengan baik dan mengkonversinya menjadi energi.

Penyakit diabetes yang tidak terkontrol bisa jadi sangat berbahaya bagi pengidapnya, karena bisa menyebabkan kerusakan organ dan jaringan tubuh, bahkan memicu penyakit lainnya seperti jantung, ginjal, mata dan syaraf.

Oleh karena itu, ada sejumlah pantangan makanan dan minuman yang bagi penderita diabetes, agar tidak meningkatkan risiko peningkatan kadar gula darah. Berikut daftar 8 makanan yang berbahaya bagi penderita diabetes, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (28/7/2023)

1. Makanan manis: Pengidap diabetes dilarang mengonsumsi makanan manis seperti kue, kukis, eskrim, puding, biskuit, wafer, permen dan makanan yang mengandung gula lainnya.

Pasalnya. gula adalah salah satu jenis karbohidrat sederhana yang paling cepat dicerna tubuh menjadi glukosa atau gula darah, sehingga berpotensi menimbulkan hiper glikemik. Ada sejumlah jenis gula yang terdapat dalam makanan manis, yakni gula pasir, gula merah, madu, surup agave, sirup jagung dan sirup fruktosa.

2. Buah kering: Pasalnya, buah kering telah kehilangan sebagian besar kadar air dalam proses pengeringannya, dan hanya tersisa gula. Sementara produsen buah kering juga justru sering menambahkan gula dalam proses produksi buah kering, sehingga buah kering justru berbahaya bagi penderita diabetes.

3. Makanan dengan lemak trans: Ini jadi pantangan bagi orang dengan diabetes, karena lemak trans contohnya keripik kemasan, kentang goreng dan gorengan, margarin, selai dan makanan yang diawetkan bisa memicu resistensi insulin dan sindrom metabolik yang menjadi penyebab diabetes.

