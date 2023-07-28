7 Cara Menaikkan Gula Darah yang Drop, Makan Permen Salah Satunya

7 Cara Menaikkan Gula Darah yang Drop, penting untuk diketahui baik oleh pengidap diabetes, pre-diabetes atau pihak keluarga dari pengidap. Mengetahui cara menaikkan gula darah yang drop ini bisa jadi antisipasi, agar bisa segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Kondisi gula darah yang rendah atau disebut juga hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh turun di bawah batas normal. Ini bisa terjadi pada orang dengan diabetes yang menggunakan obat-obatan tertentu, atau bahkan pada orang yang sehat akibat berbagai faktor.

Dilansir dari Mayo Clinic, seseorang umumnya dinyatakan mengalami hipoglikemia apabila hasil pengecekan gula darah puasanya di bawah 70 miligram per desiliter (mg/dL). Kadar gula darah rendah membutuhkan penanganan segera. Pasalnya, gula atau glukosa adalah sumber utama energi.

Kondisi gula darah rendah pada tubuh dapat menyebabkan gejala seperti pusing, gemetar, lemas, kebingungan, bahkan pingsan.

Kenaikan atau turun drop yang terjadi pada gula darah sangat dipengaruhi asupan makanan dan minuman, salah satu cara menaikkan gula darah yang cepat dan aman bisa dengan makan atau minum. Melansir Healthline, American Diabetes Association merekomendasikan aturan 15-15 saat kadar gula darah seseorang di bawah 70 mg/dL.

Aturan 15-15 yakni, makan setidaknya 15 gram karbohidrat, tunggu reaksinya setelah 15 menit, lalu periksa kembali kadar gula darah tubuh. Jika kadar gula darah masih di bawah 70 mg/dL, konsumsi lagi 15 gram karbohidrat, tunggu kembali reaksinya 15 menit, baru periksa kembali kadar gula darah tubuh.

Jika Anda mengalami gejala gula darah yang drop, penting untuk segera mengatasinya. Berikut di bawah ini adalah 7 cara menaikkan gula darah yang drop dengan aman dan dijamin berhasil.

1. Konsumsi karbohidrat sederhana: Makan makanan yang mengandung karbohidrat sederhana bisa membantu meningkatkan gula darah dengan cepat. Contoh makanan ini yakni permen, gula, madu, dan jus buah.

Tapi ingat, jangan berlebihan dalam mengonsumsi makanan manis ini, sebab bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak sehat serta juga dapat menyebabkan obesitas.

(7 Cara Menaikkan Gula Darah yang Drop, Foto: Freepik)

2. Konsumsi karbohidrat kompleks: Selain karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks seperti roti gandum, nasi merah, kentang, dan oatmeal juga bisa membantu menaikkan gula darah secara perlahan tapi bertahan lebih lama. Makanan ini mengandung serat yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

(7 Cara Menaikkan Gula Darah yang Drop, Foto: Freepik)