5 Gaya Modis Nia Ramadhani Liburan di Amerika, Body Goals Bikin Salfok!

NIA Ramadhani salah satu artis yang sering pergi berlibur ke luar negeri bersama keluarganya. Seperti saat ini dia tengah berada di Amerika untuk menghabiskan musim panas.

Melalui Instagram, Nia banyak membagikan foto-fotonya. Penampilannya curi perhatian karena dia terlihat seperti ABG.

Penasaran seperti apa potret Nia Ramadhani saat liburan di Amerika Serikat? Berikut rangkumannya dari Instagram @ramadhaniabakrie, Sabtu (29/7/2023).

1. Pakai outfit all black





Potret kece Nia Ramadhani saat foto OOTD memakai outfit all black. Gayanya terlihat seksi dengan crop tanktop hitam yang dipadukan celana hitam dan sneakers putih.

Ibu tiga anak itu poe berjalan dengan tampilan rambut digerai dan memakai makeup tebal. Gayanya keren banget!

"Cantik banget idola aku," ujar @nauraa***

"Bodygoals banget mbak nia," tambah @lisn***

2. Foto bareng keluarga





Momen Nia dan keluarga kecilnya berlayar menggunakan Disney Cruise. Di foto itu Nia tampak memesona memakai starpless mini dress berbahan rajut yang dipadukan dengan sneakers putih.

Gayanya makin keren dengan kacamata hitam aksesori anting besar dan sling bag. Penampilan Nia di foto ini seakan memamerkan body goalsnya.

"Body impian wanita sejagat raya, tinggi, langsing, mulus, dan bersih," kata @erlina***

"Cantik banget ka Nia kayak boneka Barbie," tambah @thrihil***

3. Foto selfie





Memiliki gaya yang stylish membuat Nia tak melewatkan untuk foto penampilannya. Seperti di foto ini dia memakai crop top denim yang dipadukan dengan bawahan hitam dan sling bag.

Nia tampil kece dengan kacamata hitam dan rambut panjang dikuncir satu. Di foto dengan ekspresi wajah datar ke arah kamera.