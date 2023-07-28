Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Modis Nia Ramadhani Liburan di Amerika, Body Goals Bikin Salfok!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:00 WIB
5 Gaya Modis Nia Ramadhani Liburan di Amerika, Body Goals Bikin Salfok!
Nia Ramadhani (Foto : Instagram/@ramadhaniabakrie)
A
A
A

NIA Ramadhani salah satu artis yang sering pergi berlibur ke luar negeri bersama keluarganya. Seperti saat ini dia tengah berada di Amerika untuk menghabiskan musim panas.

Melalui Instagram, Nia banyak membagikan foto-fotonya. Penampilannya curi perhatian karena dia terlihat seperti ABG.

Penasaran seperti apa potret Nia Ramadhani saat liburan di Amerika Serikat? Berikut rangkumannya dari Instagram @ramadhaniabakrie, Sabtu (29/7/2023).

1. Pakai outfit all black

Nia Ramadhani

Potret kece Nia Ramadhani saat foto OOTD memakai outfit all black. Gayanya terlihat seksi dengan crop tanktop hitam yang dipadukan celana hitam dan sneakers putih.

Ibu tiga anak itu poe berjalan dengan tampilan rambut digerai dan memakai makeup tebal. Gayanya keren banget!

"Cantik banget idola aku," ujar @nauraa***

"Bodygoals banget mbak nia," tambah @lisn***

2. Foto bareng keluarga

Nia Ramadhani

Momen Nia dan keluarga kecilnya berlayar menggunakan Disney Cruise. Di foto itu Nia tampak memesona memakai starpless mini dress berbahan rajut yang dipadukan dengan sneakers putih.

Gayanya makin keren dengan kacamata hitam aksesori anting besar dan sling bag. Penampilan Nia di foto ini seakan memamerkan body goalsnya.

"Body impian wanita sejagat raya, tinggi, langsing, mulus, dan bersih," kata @erlina***

"Cantik banget ka Nia kayak boneka Barbie," tambah @thrihil***

3. Foto selfie

Nia Ramadhani

Memiliki gaya yang stylish membuat Nia tak melewatkan untuk foto penampilannya. Seperti di foto ini dia memakai crop top denim yang dipadukan dengan bawahan hitam dan sling bag.

Nia tampil kece dengan kacamata hitam dan rambut panjang dikuncir satu. Di foto dengan ekspresi wajah datar ke arah kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/629/3164155/nia_ramadhani-ZyGu_large.jpg
Aksi Kocak Nia Ramadhani Belajar Masak Bikin Netizen Geregetan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147720/nia_ramadhani_bagikan_tips_agar_pernikahan_langgeng-9M7k_large.jpg
Nia Ramadhani Bagikan Tips agar Pernikahan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144348/nia_ramadhani-01xs_large.jpg
Nia Ramadhani Beri Ucapan Penuh Cinta di  Ulang Tahun Mikhayla,Netizen: Sedih Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135069/4_potret_awet_muda_nia_ramadhani_saat_rayakan_ultah_ke_35_tahun_di_amerika_serikat-XzWJ_large.jpg
4 Potret Awet Muda Nia Ramadhani saat Rayakan Ultah ke-35 Tahun di Amerika Serikat, Netizen: Hot Mommy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/612/3123169/nia_ramadhani_takut_anaknya_kena_mental_jika_dididik_cara_orangtuanya_dahulu-ZChb_large.jpg
Nia Ramadhani Takut Anaknya Kena Mental jika Dididik Cara Orangtuanya Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113530/5_tips_diet_ala_nia_ramadhani_tanpa_makan_nasi_hingga_tak_nyemil-cCDX_large.jpg
5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement