HOME WOMEN FASHION

Potret BCL Berjemur Pakai Bikini Bikin Salfok, Netizen: Hot Mama Idaman para Bujang

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |00:04 WIB
Potret BCL Berjemur Pakai Bikini Bikin Salfok, Netizen: Hot Mama Idaman para Bujang
Bunga Citra Lestari (Foto : Instagram/@bclsinclair)
A
A
A

TAK suara merdu, penampilan Bunga Citra Lestari juga kerap mencuri perhatian publik. Bukan hanya di atas panggung, tetapi juga saat liburan.

Seperti potret liburan penyanyi yang akrab disapa BCL tersebut baru-baru ini. BCL membagikan momen bersantai sembari berjemur di kolam renang ke Instagram pribadinya.

"Short getaway," tulis BCL dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Sabtu (28/7/2023).

Bunga Citra Lestari

Santai di kolam renang, BCL mengenakan bikini model tali leher. Bikini tersebut tak hanya membuat BCL terlihat seksi, tetapi juga modis dengan motif kembang berwarna merah.

Berpose di tepi kolam renang, BCL tampak menikmati sinar matahari menerpa tubuhnya yang terbalut bikini model tali leher tersebut. Tak hanya seksi, janda satu anak tersebut tampak cantik dengan rambut dikuncir.

Halaman:
1 2 3
      
