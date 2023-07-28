7 Potret Terbaru Tante Ernie yang Diam-Diam Telah Bercerai, Pergoki Eks Suami Transfer Rp72 Juta ke Pelakor

NAMA Tante Ernie mendadak menjadi perbincangan hangat publik. Ini lantaran Tante Ernie diam-diam telah bercerai dengan suaminya sejak November 2022.

Hal tersebut terungkap saat Tante Ernie menjadi bintang tamu di Podcast yang dipandu Gofar Hilman. Dalam perbincangannya dengan Gofar, Tante Ernie mengungkapkan sang suami telah berselingkuh dengan perempuan lain alias pelakor. Tante Ernie memergoki suaminya mentransfer Rp72 juta ke pelakor tersebut.

Tante Ernie sendiri sempat rehat dari Instagram sejak Agustus 2022 karena permasalahan rumah tangganya tersebut. Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa itu baru muncul belakangan ini.

Kemunculan Tante Ernie kembali mencuri perhatian penggemar. Selain penasaran karena sempat 'menghilang' tanpa kabar, netizen dibuat terpesona dengan penampilan Tante Ernie.

Pesona Tante Ernie seperti tak lekang oleh waktu. Ibu tiga anak ini tetap terlihat cantik dan awet muda di usianya yang kini menginjak 47 tahun.

Dia juga memiliki body goals yang diidamkan banyak perempuan seusianya. Berikut potret terbaru Tante Ernie yang dirangkum dari Instagram @himynameisernie, Jumat (28/7/2023).

1. Awal kemunculannya kembali





Ini adalah potret pertama kalinya Tante Ernie kembali muncul di Instagram usai lama menghilang tanpa kabar. Dia terlihat cantik dengan penampilan yang sedikit berbeda. Hidung Tante Ernie terlihat lebih mancung dari sebelumnya.

Soal alis, di sini Tante Ernie mengandalkan tato alis makanya tampak sempurna sekali pun gak perlu lagi diisi dengan pensil alis. Tato alis Tante Ernie dibuat sangat natural dan tidak besar, mengikuti bentuk wajahnya.

Rambut juga terlihat berbeda. Di sini warna rambut Tante Ernie agak lebih berwarna. Meski bukan warna cerah, tapi terlihat jelas di kamera kalau rambut Tante Ernie berwarna merah kecoklatan. Bikin dia terlihat lebih muda!

2. Cantik berkebaya saat wisuda anak





Kebersamaan Tante Ernie dan putrinya saat kompak memegang bucket bunga. Di foto ini Tante Ernie jauh dari kesan seksi, dia memakai dress motif warna ungu dengan tampilan rambut dikuncir setengah dan digerai.

Sementara sang anak memakai kebaya model off shoulder warna dongker. Dia memakai make up natural dan tatanan rambut yang dikuncir setengah dan menyisakan poni samping.

3. Selfie bareng Hotman Paris





Berikutnya ada momen Tante Ernie berfoto selfie dengan pengacara kondang, Hotman Paris. Tante Ernie tampil cantik mengenakan baju berwarna hitam model cut out alias bolong di bagian dada.

4. Mirror selfie di fitting room





Selanjutnya ada momen Tante Ernie mirror selfie di ruang fitting baju. Tante Ernie sepertinya sedang mencoba baju yang hendak dibelinya.

Dalam foto tersebut, Tante Ernie mengenakan outfit dress mini model turtleneck berwarna nude. Dress tersebut memiliki bahan rajut dengan aksen cut out pada area neckline dan side chest yang memberi kesan stylish.

Tak hanya itu, dress mini tersebut juga memiliki potongan fit alias ketat. Alhasil body goals Tante Ernie yang terekspos bikin netizen gagal fokus hingga menyebutnya bak gitar Spanyol.

"DAT CURVE 🔥," ujar @__vale***

"perfect body🔥," timpal @bayu***

"Gitar spanyol," kata @yuda***