HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Aaliyah Massaid Cosplay Jadi Barbie, Memukau bak Diva!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:00 WIB
Potret Cantik Aaliyah Massaid Cosplay Jadi Barbie, Memukau bak Diva!
Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/@aaliyah.massaid)
FILM live action Barbie mendapat sambutan luar biasa dari publik. Banyak artis Indonesia yang bagian foto saat cosplay jadi Barbie, salah satunya adalah Aaliyah Massaid.

Melalui Instagram pribadinya, dia membagikan fotonya saat memakai busana bernuansa pink ala Barbie.

Aaliyah Massaid

"Barbie's incredible journey has been a good source of inspiration, guiding me to embrace self-expression without fear and judgement after growing up in the spotlight. In her world of possibilities, I've discovered the empowering strength to fearlessly share my voice and celebrate the beauty of my uniqueness" Aaliyah Massaid dalam keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @aaliyah.massaid, Jumat (28/7/2023).

Putri bungsu Reza Artamevia dan Adjie Massaid itu tampil memukau foto dengan background bernuansa pink. Dia memakai halter top warna pink dengan aksen bunga besar di bagian depan.

