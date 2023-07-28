Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jangan Lewatkan Pameran Jam Tangan Mewah JWX 2023 Segera Digelar, Catat Tanggalnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:53 WIB
Jangan Lewatkan Pameran Jam Tangan Mewah JWX 2023 Segera Digelar, Catat Tanggalnya
Pameran Jam Tangan Mewah JMX 2023 (Foto: Istimewa)
A
A
A

PAMERAN jam tangan mewah Jakarta Watch Exchange Show atau yang lebih dikenal dengan JWX segera digelar. Ini merupakan acara tahunan yang banyak dinanti para pecinta jam tangan di Tanah Air.

JWX 2023 ini akan berlangsung tanggal 3 hingga 6 Agustus mendatang di Atrium Utama Mall Gandaria City di kawasan distrik bisnis, perkantoran dan juga pusat perbelanjaan, Jakarta Selatan.

Jam Tangan Mewah

Pameran bertajuk #immerseyourself yang menampilkan berbagai koleksi barang mewah dari merek-merek ternama dunia ini akan berlangsung setiap harinya mulai dari jam 10.00 WIB sampai jam 22.00 WIB.

Anton, CEO & Founder dari JWX mengatakan bahwa gelaran akan turut menghadikan berbagai jenama legendaris jam tangan mewah seperti Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Vacheron Constantine, Blvgari, dan Omega.

Selain itu juga bakal ada lebih dari 30 peserta pameran dari Jakarta, Surabaya dan Medan akan menggelar koleksi terbaik mereka dan untuk menambah kemewahan pameran ini.

"Para pengunjung juga dapat menitip jual koleksi barang mewah pribadi mereka di beberapa tenant pada saat pameran berlangsung," kata Anton dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Selain pameran, akan ada agenda lainnya seperti talkshow yang membahas tips dan trik dalam menekuni hobi mengoleksi jam tangan mewah serta kegiatan mewarnai strap jam tangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/612/3083207/jam_tangan_mekanik_tertipis_di_dunia_tercipta-tTjP_large.jpg
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077379/patek_philippe-7eSF_large.jpg
Patek Philippe Akhirnya Buat Jam Tangan Baru setelah 25 Tahun Vakum, Harganya Setara Mobil Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077326/jam_tangan_presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84Ib_large.JPG
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067074/jam_tangan-UIi2_large.jpg
Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058538/paus_fransiskus-dvRb_large.jpg
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/612/3044352/omega_super_blue-ACXm_large.jpg
Terinspirasi Supermoon, Omega Luncurkan Jam Tangan Koleksi Terbatas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement