Jangan Lewatkan Pameran Jam Tangan Mewah JWX 2023 Segera Digelar, Catat Tanggalnya

PAMERAN jam tangan mewah Jakarta Watch Exchange Show atau yang lebih dikenal dengan JWX segera digelar. Ini merupakan acara tahunan yang banyak dinanti para pecinta jam tangan di Tanah Air.

JWX 2023 ini akan berlangsung tanggal 3 hingga 6 Agustus mendatang di Atrium Utama Mall Gandaria City di kawasan distrik bisnis, perkantoran dan juga pusat perbelanjaan, Jakarta Selatan.

Pameran bertajuk #immerseyourself yang menampilkan berbagai koleksi barang mewah dari merek-merek ternama dunia ini akan berlangsung setiap harinya mulai dari jam 10.00 WIB sampai jam 22.00 WIB.

Anton, CEO & Founder dari JWX mengatakan bahwa gelaran akan turut menghadikan berbagai jenama legendaris jam tangan mewah seperti Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Vacheron Constantine, Blvgari, dan Omega.

Selain itu juga bakal ada lebih dari 30 peserta pameran dari Jakarta, Surabaya dan Medan akan menggelar koleksi terbaik mereka dan untuk menambah kemewahan pameran ini.

"Para pengunjung juga dapat menitip jual koleksi barang mewah pribadi mereka di beberapa tenant pada saat pameran berlangsung," kata Anton dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Selain pameran, akan ada agenda lainnya seperti talkshow yang membahas tips dan trik dalam menekuni hobi mengoleksi jam tangan mewah serta kegiatan mewarnai strap jam tangan.