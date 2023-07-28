6 Potret Tante Ernie Pakai Dress Transparan di Pesta Ultah Teman, Bodinya Gak Ada Lawan!

TANTE Ernie salah satu selebgram yang kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan publik. Melalui media sosial pribadinya dia banyak mengunggah potret seksinya.

Seperti baru-baru ini, Tante Ernie menghadiri pesta ulang tahun salah satu temannya bernama Mieke. Di momen ulang tahun itu dia mengabadikan keseruan bersama teman-temannya.

Salah satu yang mencuri perhatian, penampilan Tante Ernie begitu seksi memakai mini dress transparan transparan warna hitam.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisernie, Jumat (28/7/2023).

1. Pamer tubuh seksi





Ini potret Tante Ernie saat hadiri acara ulang tahun temannya. Dia memilih memakai slim dress warna hitam transparan dengan aksen off shoulder. Penampilannya begitu memukau.

"Di foto ini tante nggak ada lawan asli," kata @wahyu***

"Tambah cantik aja mami," komen @ahonk***

"Body ttp bikin gairah memuncak tp soal wajah lebih suka yg dulu hehe ✌️," ungkap @mzp***

2. Punya rambut indah





Potret Tante Ernie saat pose mencium temannya. Tampak di foto ini rambut Tante Ernie terlihat sangat indah dengan warna hitam bergelombang. Gaya Tante Ernie dari samping ini bak ABG.

3. Pamer kaki mulus





Tante Ernie foto bersama teman-temannya. Gayanya terlihat memukau sambil pose memegang secangkir gelas. Dia juga tampak stunning memakai high heels sambil memamerkan kaki mulus dan jenjangnya.