Heboh Public Figure Tambah Lapak Streaming, Kini Giliran Ruben Onsu Gabung di Shopee Live

Jakarta- Setelah pencapaian bombastis dari Raffi Ahmad yang memecahkan rekor penjualan live streaming belum lama ini dan pengumuman pindah lapak jualan streaming dari dr. Richard Lee, bertambah satu lagi kabar bikin heboh netizen dari Ruben Onsu. Dikenal masyarakat luas sebagai public figure, kesuksesan Ruben Onsu di bidang industri hiburan sebagai pembawa acara televisi Indonesia tidak perlu diragukan lagi.

Bahkan, Ruben juga melebarkan sayapnya di bidang usaha lain, seperti kuliner dengan bisnis Ayam Geprek Bensu dan masih banyak lagi. Dengan berbagai pencapaian tersebut, tentu Ruben tidak berhenti sampai situ saja, ia selalu mencari ide dan cara baru untuk terus mengembangkan bisnisnya, serta mencari cuan dan keuntungan yang lebih besar, termasuk di antaranya dengan live streaming berjualan. Kini, menyusul Raffi Ahmad dan dr. Richard Lee, giliran Ruben yang memutuskan untuk menambah lapak jualan streamingnya ke Shopee Live.

Melihat keseruan rekan-rekan artisnya yang telah merasakan keuntungan dan promo yang bombastis, Ruben semakin semangat dan memilih menambah lapak live streamingnya ke Shopee Live. Pengalamannya yang telah sering melakukan livestream bersama keluarga dan timnya, membuat Ruben semakin jeli untuk mencari tau lapak dengan kesempatan omzet yang lebih besar. Kemudahan interaksi dengan pengguna dan followersnya membuat Ruben suka dan memutuskan untuk mengadakan live streamingnya secara rutin.

Dengan hadirnya banyak promo, tentu menjadi jaminan yang mendorong lebih banyak pengguna untuk berbelanja. Maka dari itu, Ruben akan mengadakan live streaming di Shopee Live secara rutin hampir setiap hari yang dimulai pada tanggal 31 Juli mendatang melalui akun tokonya @bensmarket_official dengan promo fantastis yaitu Shopee Live, Semua Diskon 50 persen.

Spesial sepanjang live streaming nanti, pengguna dapat belanja di Shopee Live dan menemukan beragam produk yang lengkap dan paling murah pada jam 8 - 10 malam. Produk favorit dari berbagai kategori, baik fashion dan beauty bisa pengguna dapatkan dan juga menikmati potongan harga yang besar-besaran. Tentu akan banyak kejutan yang dihadirkan Ruben maupun artis lainnya seperti Raffi Ahmad, dr. Richard Lee, dan Sarwendah bersama Shopee Live nantinya!