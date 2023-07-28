Peringati Hari Anak Nasional, Pepsodent Kids Beri Edukasi Kesehatan Gigi Susu

Unilever melalui Pepsodent Kids memperingati Hari Anak Nasional (HAN) dengan menggelar edukasi kesehatan gigi susu bagi anak-anak. (Foto: dok. Unilever)

JAKARTA - Unilever melalui Pepsodent Kids ikut memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-39 pada 2023 yang digelar di Lapangan Simpang Lima, Semarang. Tidak hanya menyuguhkan berbagai permainan bagi anak-anak, Pepsodent Kids juga memberikan edukasi terkait pentingnya merawat gigi susu.

Sebanyak 2.500 anak dari seluruh provinsi di Indonesia hadir menyemarakkan gelaran HAN 2023 kali ini. Didampingi oleh para ibu, anak-anak ini tampak antusias memenuhi stand Pepsodent Kids, dan tanpa ragu ikut melakukan pengecekan gigi bersama dokter.

Selain itu, mereka juga mempertunjukkan aksi teatrikal bertajuk ‘Pembacaan Suara Anak Indonesia’ oleh Forum Anak Nasional sebagai aspirasi dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

Bertajuk ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, puncak peringatan HAN 2023 ini dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bintang Puspayoga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Aksi teatrikal Pembacaan Suara Anak Indonesia oleh Forum Anak Nasional. (Foto: dok Unilever)

Menteri P3A Bintang Puspayoga diketahui ikut meninjau langsung pemeriksaan gigi pada anak. Dia juga memperkenalkan jingle ‘Sapa 129’ sebagai bentuk kampanye mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan dan anak.

“Momentum Hari Anak ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga semua pihak yang ada, termasuk teman-teman dari dunia usaha,” katanya.

Bintang mengaku sangat menyambut baik keberadaan dunia usaha yang tidak hanya semata berpartisipasi, tetapi juga memberikan edukasi bagi anak-anak indonesia tentang bagaimana cara merawat gigi dengan baik dan benar yang dipandu oleh dokter spesialis gigi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bintang Puspayoga. (Foto: dok Unilever)