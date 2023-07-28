Semarakkan Hari Anak Nasional, Pepsodent Kids Suguhkan Permainan Kreatif dan Edukasi Kesehatan Gigi

Pepsodent Kids turut menyemarakkan Hari Anak Nasional 2023 di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023). (Foto: dok Unilever)

JAKARTA - Pepsodent Kids menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN), yang diperingati setiap 23 Juli. HAN 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

HAN 2023 merupakan peringatan yang ke-39 sejak disahkan pada tanggal 19 Juli 1984. HAN yang diperingati setiap tahunnya merupakan wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Minggu (23/7/2023) siang, sekitar 2.500 anak dari berbagai daerah hadir memeriahkan HAN 2023. Unilever melalui Pepsodent Kids turut berpartisipasi menyemarakkan HAN 2023 dengan menyuguhkan berbagai permainan kreatif, dan memberikan edukasi terkait kesehatan gigi susu.

Puncak peringatan HAN 2023 dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Acara ini dimeriahkan dengan pertunjukkan aksi teatrikal Pembacaan Suara Anak Indonesia oleh Forum Anak Nasional. Sebagai aspirasi dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.