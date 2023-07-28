Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Semarakkan Hari Anak Nasional, Pepsodent Kids Suguhkan Permainan Kreatif dan Edukasi Kesehatan Gigi

Jack Newa , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:12 WIB
Semarakkan Hari Anak Nasional, Pepsodent Kids Suguhkan Permainan Kreatif dan Edukasi Kesehatan Gigi
Pepsodent Kids turut menyemarakkan Hari Anak Nasional 2023 di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023). (Foto: dok Unilever)
A
A
A

JAKARTA - Pepsodent Kids menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN), yang diperingati setiap 23 Juli. HAN 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

HAN 2023 merupakan peringatan yang ke-39 sejak disahkan pada tanggal 19 Juli 1984. HAN yang diperingati setiap tahunnya merupakan wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

 BACA JUGA:

Minggu (23/7/2023) siang, sekitar 2.500 anak dari berbagai daerah hadir memeriahkan HAN 2023. Unilever melalui Pepsodent Kids turut berpartisipasi menyemarakkan HAN 2023 dengan menyuguhkan berbagai permainan kreatif, dan memberikan edukasi terkait kesehatan gigi susu.

Puncak peringatan HAN 2023 dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Acara ini dimeriahkan dengan pertunjukkan aksi teatrikal Pembacaan Suara Anak Indonesia oleh Forum Anak Nasional. Sebagai aspirasi dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/1/3182666//soeharto-wJNr_large.jpg
Pengakuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Mendapat Dukungan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182646//laptop_asus-1koj_large.jpg
Butuh Laptop Baru di 2026? Ini Berbagai Segmen dari Laptop ASUS yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182622//black_rhino_raih_superbrands_2025_pada_kategori_mesin_las-2S3J_large.jpg
Hadirkan Inovasi Mesin Las Hemat Daya, Black Rhino Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182619//traveloka-m2D6_large.jpg
Liburan Akhir Tahun ke Disneyland Hong Kong, Ini 7 Wahana yang Wajib Dicoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182611//smart_wealth_assurance_kolaborasi_kb_bank_dan_msig_life-pOae_large.jpg
Smart Wealth Assurance, Solusi Perlindungan Finansial Keluarga Kolaborasi KB Bank dan MSIG Life
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/25/3182604//traveloka-ZCnq_large.jpg
5 Pilihan Hotel di Garut yang Strategis dan Nyaman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement