HOME WOMEN WOMEN

Sasa Hadirkan Inspirasi Bagi Pelaku Kuliner di Food Hotel Indonesia 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:51 WIB
Sasa Hadirkan Inspirasi Bagi Pelaku Kuliner di Food Hotel Indonesia 2023
Sasa hadirkan inspirasi bagi pelaku kuliner di Food Hotel Indonesia 2023. (Foto: dok Sasa Inti)
A
A
A

JAKARTA - PT Sasa Inti, sebagai salah satu perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang bumbu makanan yang sudah bergerak di industri makanan selama lebih dari 50 tahun, tumbuh, berkembang dan bermula dari perusahaan yang terdepan memproduksi MSG di Indonesia.

Hingga kini PT Sasa Inti menjadi salah satu merek lokal yang mampu memimpin pasar Indonesia maupun internasional, bukan hanya di kategori MSG namun juga pada produk-produk lainnya seperti, tepung bumbu, santan, dan juga berbagai produk Sasa lainnya.

Memiliki slogan ‘Sasa Melezatkan’, Sasa seakan sudah menjadi sahabat masakan rumah karena menjadi bumbu dapur yang memberikan kelezatan di setiap sajian yang dimasak dan dapat digunakan secara praktis sehingga merek ini sudah menjadi bagian dari aktivitas memasak sehari-hari.

Pada 2023, PT Sasa Inti berkesempatan untuk berkolaborasi dan berpartisipasi pada acara pameran kuliner dan perhotelan terbesar di Indonesia, Food Hotel Indonesia 2023, yang diselenggarakan pada 25 - 28 Juli 2023, di JIEXPO Kemayoran.

Sebagai perusahaan pembuat bumbu dapur atau kitchen food brand, tentu Sasa tidak hanya sekedar menjadi peserta pameran, namun juga hadir untuk memberikan kontribusinya dalam mengembangkan inovasi di bidang kuliner, karena produk Sasa selain praktis dan lezat kini juga hadir dengan benefit atau manfaat tambahan yakni lebih sehat.

      
