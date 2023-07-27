Apa Perbedaan Suster dan Biarawati?

APA perbedaan suster dan biarawati? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasan dalam artikel ini yang dirangkum dari berbagai sumber.

Biarawati dan suster merupakan istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada wanita yang mengenakan kerudung dan tinggal di biara. Meskipun ada perbedaan antara suster dan suster. Baik suster maupun suster terlihat bekerja dalam ordo religius dan melayani umat manusia.

Banyak orang menggunakan istilah ini secara bergantian seolah-olah tidak ada perbedaan antara suster dan biarawati. Meskipun ada kesamaan, bagaimanapun, ada perbedaan antara suster dan biarawati.

(Apa perbedaan suster dan biarawati?, Foto: Timesofindia)

Perbedaan utamanya, adalah bahwa sementara biarawati menjalani kehidupan yang lebih tertutup di biara, para suster terlihat melayani orang-orang di masyarakat arus utama. Dalam artikel ini, kita akan mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara seorang biarawati dan seorang suster.

Siapakah Biarawati?

Nun merupakan istilah yang mengacu pada seorang wanita religius yang telah memilih untuk menjalani kehidupan tertutup yang penuh dengan doa dan kontemplasi. Dia adalah bagian dari ordo religius dan menjalani kehidupan sederhana di biara atau biara.

Seorang biarawati harus meninggalkan masyarakat arus utama karena dia memilih kehidupan yang diabdikan untuk berdoa dan meditasi. Komunitas biarawati adalah ordo religius dan tidak salah jika Anda secara tidak sengaja menyebut seorang biarawati sebagai suster karena sebenarnya mereka semua adalah suster.

Siapakah seorang Suster?

Seorang saudari dalam Katolik Kristen, merupakan istilah yang mengacu pada seorang wanita yang memilih untuk menjalani kehidupan doa dan pelayanan kepada umat manusia dan Tuhan meskipun dia terus hidup dalam arus utama masyarakat. Suster dicirikan oleh pelayanan tanpa pamrih kepada yang sakit, yang membutuhkan, dan yang miskin.

Saudari mencoba menyebarkan Injil kepada mereka yang tidak sadar, seperti orang yang tidak berpendidikan. Tempat kerja seorang suster berada dalam arus utama masyarakat karena mereka terlihat bekerja dan memberikan pelayanan di gereja, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya.

Lalu, Apa perbedaan antara Nun dan Suster?

Definisi Biarawati dan Suster

Biarawati : seorang perempuan yang memilih untuk hidup dalam suatu komunitas religius yang lebih tertutup dan fokus pada hidup kontemplatif dan doa. Mereka mengabdikan hidup mereka secara eksklusif untuk memuaskan Tuhan.

Suster : Seorang perempuan yang memutuskan untuk hidup dalam suatu masyarakat religius atau ordo keagamaan. Mereka mengikuti janji kaul dan berdedikasi untuk melayani Tuhan dengan mengabdi pada masyarakat melalui berbagai pekerjaan sosial, pendidikan, atau kesehatan.