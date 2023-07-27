Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Courtyard Garden Le Parc, Tempat Hangout Seru di Tengah Ibu Kota!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:34 WIB
Courtyard Garden Le Parc, Tempat Hangout Seru di Tengah Ibu Kota!
High tea (Foto: ist)
A
A
A

HIGHEND baru saja menggelar acara High Tea with HighEnd dan bekerjasama dengan Le Parc at Thamrin Nine di Courtyard Garden Le Parc. Acara high tea ini dihadiri oleh para komunitas, sosialita, dan pebisnis untuk menjalin kerjasama yang lebih luas.

Associate Director Sales & Marketing Le Parc, Anggun Melati mengatakan ini pertama kalinya Courtyard Garden Le Parc dibuka untuk umum. Dan dia mengaku senang bisa terlibat di acara ini.

high tea

“Hari ini excited banget karena bisa kolaborasi juga dengan High End, Adelle Jewellery, dan juga Yogie Pratama. Jadi kita mau mengenalkan suatu konsep hunian yang human friendly,” ujar Anggun kepada MNC Portal, Kamis (27/7/2023).

Anggun mengatakan pihaknya memiliki signature spot yakni Courtyard Garden Le Parc, pertama dan satu-satunya taman tapi ber-AC.

 BACA JUGA:

“Kalau biasanya orang mau keluar rumah main ke taman males karena panas tapi taman kita ini pakai AC. Jadi adem dan nyaman banget,” tambah Anggun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170846//highend-PCwr_large.jpg
High Tea with HIGHEND Gelar Sanctuary of Wellness, Perayaan Gaya Hidup Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/194/3094242//i_fashion_festival_dan_the_masterpiece_2024-dzYk_large.JPG
I Fashion Festival & The Masterpiece 2024: Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement