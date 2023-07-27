Courtyard Garden Le Parc, Tempat Hangout Seru di Tengah Ibu Kota!

HIGHEND baru saja menggelar acara High Tea with HighEnd dan bekerjasama dengan Le Parc at Thamrin Nine di Courtyard Garden Le Parc. Acara high tea ini dihadiri oleh para komunitas, sosialita, dan pebisnis untuk menjalin kerjasama yang lebih luas.

Associate Director Sales & Marketing Le Parc, Anggun Melati mengatakan ini pertama kalinya Courtyard Garden Le Parc dibuka untuk umum. Dan dia mengaku senang bisa terlibat di acara ini.

“Hari ini excited banget karena bisa kolaborasi juga dengan High End, Adelle Jewellery, dan juga Yogie Pratama. Jadi kita mau mengenalkan suatu konsep hunian yang human friendly,” ujar Anggun kepada MNC Portal, Kamis (27/7/2023).

Anggun mengatakan pihaknya memiliki signature spot yakni Courtyard Garden Le Parc, pertama dan satu-satunya taman tapi ber-AC.

“Kalau biasanya orang mau keluar rumah main ke taman males karena panas tapi taman kita ini pakai AC. Jadi adem dan nyaman banget,” tambah Anggun.