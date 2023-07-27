Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Sekedar Hangout, Ini Lho Tujuan High Tea di Kalangan Sosialita!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:26 WIB
Tak Sekedar Hangout, Ini Lho Tujuan High Tea di Kalangan Sosialita!
High Tea (Foto: ist)
A
A
A

TREN high tea di kalangan sosialita semakin berkembang. Tak hanya sosialita tapi juga para komunitas ibu kota untuk menjalin networking yang lebih luas.

Melihat adanya potensi untuk menghimpun komunitas-komunitas tersebut, HighEnd berinisiasi untuk mengadakan sebuah event sebagai wadah bagi mereka untuk berinteraksi.

Pada kesempatan ini, High Tea with HighEnd bekerjasama dengan Le Parc at Thamrin Nine dalam menggelar acara di Courtyard Garden Le Parc. Mengusung tema “Summer Wonder”, acara ini mengajak para sosialita menikmati suasana musim panas yang indah di sebuah hunian eksklusif terbaru di Jakarta.

 Summer Wonder

Sedangkan untuk rangkaian acaranya yaitu beauty talk show bersama perwakilan dari La Prairie Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sesi trunk show dengan menggunakan koleksi baju dari Yogie Pratama dan jewellery dari Adelle Jewellery.

Host acara sekaligus pengacara dan notaris, Agustianne Marbun menjelaskan acara ini digelar untuk mempromosikan berbagai produk ke komunitas.

“Hari ini kegiatannya macem-macem, ada persentasi properti, produk kecantikan dan fashion show dari desainer Yogie Pratama,” ujar Agustianne kepada MNC Portal saat ditemui di acara High Tea with Highend and Le Parc, Kamis (27/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170846//highend-PCwr_large.jpg
High Tea with HIGHEND Gelar Sanctuary of Wellness, Perayaan Gaya Hidup Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427//viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/194/3094242//i_fashion_festival_dan_the_masterpiece_2024-dzYk_large.JPG
I Fashion Festival & The Masterpiece 2024: Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement