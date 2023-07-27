Tak Sekedar Hangout, Ini Lho Tujuan High Tea di Kalangan Sosialita!

TREN high tea di kalangan sosialita semakin berkembang. Tak hanya sosialita tapi juga para komunitas ibu kota untuk menjalin networking yang lebih luas.

Melihat adanya potensi untuk menghimpun komunitas-komunitas tersebut, HighEnd berinisiasi untuk mengadakan sebuah event sebagai wadah bagi mereka untuk berinteraksi.

Pada kesempatan ini, High Tea with HighEnd bekerjasama dengan Le Parc at Thamrin Nine dalam menggelar acara di Courtyard Garden Le Parc. Mengusung tema “Summer Wonder”, acara ini mengajak para sosialita menikmati suasana musim panas yang indah di sebuah hunian eksklusif terbaru di Jakarta.

Sedangkan untuk rangkaian acaranya yaitu beauty talk show bersama perwakilan dari La Prairie Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan sesi trunk show dengan menggunakan koleksi baju dari Yogie Pratama dan jewellery dari Adelle Jewellery.

Host acara sekaligus pengacara dan notaris, Agustianne Marbun menjelaskan acara ini digelar untuk mempromosikan berbagai produk ke komunitas.

“Hari ini kegiatannya macem-macem, ada persentasi properti, produk kecantikan dan fashion show dari desainer Yogie Pratama,” ujar Agustianne kepada MNC Portal saat ditemui di acara High Tea with Highend and Le Parc, Kamis (27/7/2023).