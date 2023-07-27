Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Juli: Libra Coba Komunikasi Tegas, Sagitarius Luangkan Waktu ke Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 28 Juli: Libra Coba Komunikasi Tegas, Sagitarius Luangkan Waktu ke Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip Your Tango, berikut prediksi ramalan hari ini untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio hingga Sagitarius.

1. Libra: Dalam hubungan asmara, coba komunikasikan kebutuhan Anda secara tegas dan ciptakan ikatan emosional yang lebih kuat hari ini agar tercipta keharmonisan dalam situasi apa pun.

2. Scorpio: Kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan secara langsung akan menghasilkan transformasi yang kuat. Hari ini, coba para Scorpio pamerkan daya pikat misterius yang ada di dalam diri, keluarkan sisi ini tanpa rasa takut.

3. Sagitarius: Tarik napas dan coba luangkan waktu hari ini untuk memahami impian dan ambisi diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang bisa dipelajari dari sini.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement