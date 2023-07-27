Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Artis Cantik yang Menikah dengan Pria Jauh Lebih Tua

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |17:28 WIB
5 Artis Cantik yang Menikah dengan Pria Jauh Lebih Tua
Shanty menjadi salah satu artis menikah dengan pria jauh lebih tua(Foto: Instagram)
A
A
A

TERDAPAT lima artis Indonesia yang menikah pria jauh lebih tua menarik dibahas. Hal ini dikarenakan para selebritas tanah air mengikat janji suci dengan pria yang mampan dalam segi penghasilan.

Tidak sedikit warganet yang memuji keharmonisan rumah tangga mereka meski memiliki latar belakang berbeda.

Berikut 5 artis Indonesia yang menikah dengan pria lebih tua melansir berbagai sumber pada, Kamis (27/07/23):

1. Bunga Zainal

Bunga Zainal

Artis pertama yang masuk daftar ini adalah Bunga Zainal. Sempat vakum dari dunia hiburan, ternyata artis cantik ini sudah menikah dengan produser film, Sukhdev Singh pada 2014 lalu.

Perbedaan usia sampai 19 tahun antara keduanya membuat Sukhdev Singh seperti sugar daddy. Kini keduanya sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.

