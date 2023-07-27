5 Negara yang Wanitanya Menyukai Pria Indonesia

5 Negara yang Wanitanya Suka Pria Indonesia, menarik untuk dibahas, maka dari itu akan dipaparkan singkat lewat artikel di bawah ini.

Belakangan ini, heboh di media sosial tentang beberapa pria Indonesia menikah dengan wanita bule cantik dari sejumlah negara. Awal hubungannya pun beragam, ada yang sukses menikah setelah berkenalan melalui aplikasi kencan, bertemu di tempat wisata di Indonesia, khususnya Bali lalu menjalin hubungan untuk sekian bulan bahkan tahunan.

Bukan hanya wanita asal Indonesia, ternyata pria Indonesia juga banyak digandrungi oleh wanita-wanita asing dari berbagai negara. Tak hanya fisiknya, banyak di antara wanita di negara ini menyukai pria Indonesia lantaran sikap dan tingkah lakunya.

Lantas negara mana saja ya yang wanitanya menyukai pria-pria Indonesia? Intip ulasan singkat lima negara yang wanitanya menyukai pria Indonesia, seperti dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (27/7/2023)

1. Jepang: Berdasarkan penjelasan sejumlah wanita Jepang di akun Youtube Orapopo Channel dan KawaiiIndonesia, ada beberapa alasan wanita Jepang menyukai pria Indonesia. Pertama, karena mata besar yang dimiliki oleh pria Indonesia, sementara orang Jepang cenderung sipit, lalu sikap pria Indonesia yang ramah dan baik hati, lalu yang ketiga, pria Indonesia pintar memasak, dan keempat, pria Indonesia dinilai lebih perhatian dan mau membantu istrinya dalam urusan pekerjaan rumah.

(5 Negara yang Wanitanya Menyukai Pria Indonesia, Foto: Dok Okezone)

2. Rusia: Beberapa wanita Rusia dalam akun Youtube Cerita Untungs dan Hermawan and Mariya menjelaskan alasan mereka menyukai pria Indonesia. Pertama, pria Indonesia dinilai penyabar, lalu pria Indonesia dianggap kebanyakan tidak suka mabuk-mabukan seperti pria di negara asalnya, alasan yang ketiga, pria Indonesia lebih berkomitmen ketimbang pria Rusia, pria Indonesia dinilai lebih sensitif, pria Indonesia murah senyum, dan alasan terakhir karena saat sudah berumah tangga pria Indonesia bersedia membantu melakukan pekerjaan rumah.

(5 Negara yang Wanitanya Menyukai Pria Indonesia, Foto: Ist)

3. Inggris: Sejumlah pasangan Indonesia-Inggris yang viral yakni Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson, Bayu Kumbara dan Jennifer Brocklehurst, serta Rihan Valuzi dan Annie. Wanita-wanita dari Inggris ini mengatakan bahwa pria Indonesia yang mereka nikahi itu membuat mereka merasa nyaman dan bangga, pria Indonesia juga dinilai baik hati.

(5 Negara yang Wanitanya Menyukai Pria Indonesia, Foto: Instagram)