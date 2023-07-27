Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kunjungi SLB Santi Rama, Angkie Yudistia Terkagum-kagum dengan Para Siswa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:48 WIB
Kunjungi SLB Santi Rama, Angkie Yudistia Terkagum-kagum dengan Para Siswa
Angkie Yudistia dan para siswa SLB Santi Rama, (Foto: MPI/Wiwie)
HARI ini, Kamis (27/7/2023) Staff Khusus Presiden, Angkie Yudistia secara khusus datang mengunjungi siswa-siswi di SLB Santi Rama, Cipete, Jakarta Selatan.

Di hadapan para pelajar, Angkie dengan hangat berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa isyarat. Pada momen tersebut, salah satu topik obrolan Angkie dengan para siswa adalah seputar hobi dan cita-cita mereka masing-masing.

Para siswa-siswi terlihat tampak antusias mengangkat tangan untuk menyebut cita-cita mereka di hadapan Angkie. Keterbatasan ternyata tak menyurutkan semangat mereka untuk menggapai cita-cita yang tinggi. Mulai dari ingin menjadi YouTuber, desain grafis, hingga arsitek.

(Foto: MPI/ Wiwie) 

“Mudah-mudahan adik-adik penyandang disabilitas ini mimpinya terwujud untuk menuju Indonesia Inklusi,” ujar Angkie, saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Kamis, (27/7/2023).

“Tadi juga sempat berbincang dan berdiskusi dengan adik-adik penyandang disabilitas yang tuli tentang cita-citanya. Saya kagum ya. Ada yang ingin jadi YouTuber, ada yang ingin menjadi desain grafis, arsitek, koki masak, dan banyak sekali,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Angkie juga turut memberikan beberapa buku keempatnya ‘Menuju Indonesia Inklusi’ yang baru-baru ini diluncurkan untuk dihibahkan ke perpustakaan sekolah. Harapannya, buku tersebut bisa ikut membuka mata masyarakat semua tentang seluk beluk para penyandang disabilitas.

