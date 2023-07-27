Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Legiteamate Punya Koleksi Baru, Unrestricted! Jadilah Autentik & Tidak Terbatas!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:29 WIB
Legiteamate Punya Koleksi Baru, Unrestricted! Jadilah Autentik & Tidak Terbatas!
Legiteamate punya koleksi baru (Foto: MNC Media)
A
A
A

Legiteamate, merek fashion local brand terkemuka yang dikenal karena komitmennya terhadap kualitas dan inovasi, dengan bangga mengumumkan peluncuran Koleksi Fashion Unrestricted yang sangat dinantikan.

Dengan koleksi ini, Legiteamate bertujuan memberdayakan individu untuk merangkul diri mereka yang autentik dan merayakan identitas unik mereka melalui fashion.

Koleksi Fashion Unrestricted merupakan manifestasi dari filosofi Legiteamate bahwa gaya harus menjadi cerminan dari diri batin seseorang. Koleksi ini menantang norma-norma fashion konvensional dan mendorong individu untuk membebaskan diri dari harapan-harapan sosial, merangkul gairah, minat, dan perjalanan pribadi mereka yang sejati. Koleksi ini merupakan perayaan autentisitas, individualitas, dan ekspresi diri tanpa penyesalan.

Koleksi Fashion Unrestricted dari Legiteamate menggabungkan desain-desain berani, dan siluet-siluet yang tidak konvensional untuk menciptakan estetika yang benar-benar khas.

Mulai dari kemeja yang bisa mengakomodir untuk semua style kasual maupun formal, dan koleksi celana yang memenuhi semua aktifitas dan kegiatan sehari hari, dari cargo, jogger dan celana pendek untuk santai.

      
