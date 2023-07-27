Dapatkan Diskon s.d Rp500 Ribu untuk Pembelian Raket Badminton di AladinMall, Ada Gratis Ongkir Juga!

PENCINTA badminton, ada kabar gembira nih! Kini, Anda bisa dapat diskon hingga Rp500.000 kalau beli perlengkapan badminton dari Mizuno di AladinMall! Nggak cuma itu, Anda juga bisa dapat gratis ongkos kirim (ongkir) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tunjukkan kekuatanmu bersama teman-teman dengan bermain badminton bersama menggunakan peralatan dari Mizuno! Badminton merupakan salah satu jenis olahraga yang tak hanya bermanfaat untuk tubuh, tapi juga bisa mengakrabkan diri dengan tim dan bahkan lawan bermain Anda.

Mizuno Fortius Lite Raket Badminton

Mizuno Fortius Lite Raket Badminton adalah raket terbaru dari seri 2020. Didesain dengan presisi tinggi oleh desainer kelas dunia dan dibuat dengan carbon berkualitas tinggi dari jepang. Dapatkan produk ini seharga Rp1.500.000 saja dari Rp2.000.000.

Mizuno Prototype X-1.1 Raket Badminton

Mizuno Prototype X-1.1 punya beragam warna menarik seperti hitam, biru, dan silver. Pilih warna kesukaan Anda, dan gunakan untuk bermain bersama teman-teman Anda! Miliki produk ini seharga Rp1.200.000 saja dari Rp1.600.000.

Mizuno Turboblade K600 Raket Badminton

Mizuno Turboblade K600 merupakan raket badminton terbaru dari Mizuno, dengan desain sederhana namun sangat efektif yang memberikan stabilitas struktural pada bingkai mencegahnya terpuntir selama pukulan keras yang kuat. Miliki produk ini seharga Rp520.000 saja dari Rp750.000.

Mizuno Razorblade STRIKE Raket Badminton

Mizuno Razorblade STRIKE merupakan raket Mizuno terbaru dengan konstruksi JAPAN HM GRAPHITE yang didesain sporty. Raket badminton ini memiliki max tension 28 lbs dengan panjang keseluruhan 675 mm. Raket yang ideal untuk melengkapi peralatan badminton Anda. Dapatkan produk ini seharga Rp467.500 saja dari Rp550.000.

Mizuno Technoblade 633 Raket Badminton - Tiger Lily/Charcoal/Grey

Mizuno Technoblade 633 adalah raket badminton berbahan Japan high modulus graphite yang didesain sporty dan nyaman digunakan. Raket badminton ini memiliki detail aerodynamic frame, dan tension 26LBS. Dapatkan produk ini seharga Rp425.000 saja dari Rp525.000.

Waktunya menyegarkan diri dengan bermain badminton bersama teman menggunakan raket baru mumpung baru gajian. Nikmati sensasi #BukanGajianBiasa karena belanja di AladinMall memang sehemat itu! Dijamin duit nggak langsung cepat habis karena banyak promo setiap harinya!

Selain itu, jangan lupa juga buat borong produk lainnya ya! Soalnya, apa pun bisa Anda dapatkan di AladinMall, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga gadget & elektronik. Caranya pun gampang banget, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

(Martin Bagya Kertiyasa)