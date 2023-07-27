Mengenal Harimau Benggala yang Mati di Rumah Alshad Ahmad

MENGENAL harimau benggala yang mati di rumah Alshad Ahmad menarik untuk diulas. Seperti diketahui anak harimau peliharaan Alshad Ahmad yang diberi nama Cenora mati. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh sang youTuber melalui akun Instagram pribadinya @alshadahmad.

Dalam unggahannya, kekasih Tiara Andiri tersebut tampak membagikan fotonya bersama Cenora yang sudah tak bernyawa. Duka mendalam tentunya dirasakan oleh sepupu Raffi Ahmad tersebut, mengingat dirinya merupakan seorang pecinta hewan. Hal ini membuat netizen penasaran apa itu jenis harimau benggala.

Berikut ini mengenal harimau benggala yang mati di rumah Alshad Ahmad dilansir dari berbagai sumber:

-Harimau Benggala

Harimau Benggala merupakan spesies kucing terbesar kedua di dunia setelah Harimau Siberia. Ciri khas yang dimiliki yaitu bulu yang berwarna oranye terang dengan motif garis-garis hitam atau cokelat tua. Habitat mereka tersebar di hutan lebat dan rawa-rawa India, Bangladesh, Bhutan dan Nepal.