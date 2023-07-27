Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Harimau Benggala yang Mati di Rumah Alshad Ahmad

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:32 WIB
Mengenal Harimau Benggala yang Mati di Rumah Alshad Ahmad
Alshad Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGENAL harimau benggala yang mati di rumah Alshad Ahmad menarik untuk diulas. Seperti diketahui anak harimau peliharaan Alshad Ahmad yang diberi nama Cenora mati. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh sang youTuber melalui akun Instagram pribadinya @alshadahmad.

Alshad

Dalam unggahannya, kekasih Tiara Andiri tersebut tampak membagikan fotonya bersama Cenora yang sudah tak bernyawa. Duka mendalam tentunya dirasakan oleh sepupu Raffi Ahmad tersebut, mengingat dirinya merupakan seorang pecinta hewan. Hal ini membuat netizen penasaran apa itu jenis harimau benggala.

Berikut ini mengenal harimau benggala yang mati di rumah Alshad Ahmad dilansir dari berbagai sumber:

-Harimau Benggala

Harimau Benggala merupakan spesies kucing terbesar kedua di dunia setelah Harimau Siberia. Ciri khas yang dimiliki yaitu bulu yang berwarna oranye terang dengan motif garis-garis hitam atau cokelat tua. Habitat mereka tersebar di hutan lebat dan rawa-rawa India, Bangladesh, Bhutan dan Nepal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/612/2874293/tahukah-kamu-kenapa-buntut-cicak-bisa-tumbuh-lagi-setelah-putus-sX44kEzNJZ.jpg
Tahukah Kamu Kenapa Buntut Cicak Bisa Tumbuh Lagi setelah Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2866433/mengenal-bangsat-hewan-yang-kerap-jadi-bahasa-umpatan-kala-orang-kesal-Oj9LJ0KC43.jpg
Mengenal Bangsat, Hewan yang Kerap Jadi Bahasa Umpatan kala Orang Kesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/612/2854778/8-jenis-hewan-yang-paling-banyak-dipelihara-orang-indonesia-w3jqIU1e29.jpg
8 Jenis Hewan yang Paling Banyak Dipelihara Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/612/2837665/kenapa-setiap-ada-tawon-mendekat-selalu-bilang-pait-pait-pait-LmzBksa7Fy.jpg
Kenapa Setiap Ada Tawon Mendekat Selalu Bilang Pait Pait Pait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/23/406/2218713/6-penyebab-keanekaragaman-hayati-semakin-hilang-aIp6jYsU82.jpg
6 Penyebab Keanekaragaman Hayati Semakin Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/19/612/2106709/sea-world-ancol-budidayakan-ratusan-ubur-ubur-untuk-apa-qUs4WTIKsA.jpg
Sea World Ancol Budidayakan Ratusan Ubur-Ubur, untuk Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement