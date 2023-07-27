Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Fakta Diah Risti Kusuma yang Viral, Ngaku Mantan Model hingga Dapat Beasiswa Amerika Kini Tinggal di Rumah Reyot

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:00 WIB
7 Fakta Diah Risti Kusuma yang Viral, Ngaku Mantan Model hingga Dapat Beasiswa Amerika Kini Tinggal di Rumah Reyot
Diah Risti Kusuma Putri (Foto: YouTube/Bang Brew TV)
A
A
A

KISAH mantan model majalah dewasa, Putri menjadi perbincangan publik. Ini lantaran Putri hidup sebatang kara tinggal di rumah reyot tanpa listrik kawasan Jakarta Utara.

Beberapa YouTuber sempat mendatangi mantan model tersebut di rumahnya yang tak layak huni itu. Salah satunya kanal YouTube Bang Brew TV, berikut fakta-fakta menariknya. 

1. Nama lengkap

Diah Risti Kusuma Putri

Mantan model majalah dewasa ini memiliki nama lengkap Diah Risti Kusuma Putri. Saat ini, Diah Risti Kusuma Putri berusia 50 tahun.

2. Karier model

Diah Risti Kusuma Putri mengaku pernah menjadi model saat masih muda. Diah menyebut dirinya mengawali karier sebagai model cilik.

“Pernah jadi model cilik, terus model cover girl jaman-jamannya cover girl dan cover boy,” ujar Putri dalam tayangan YouTube tersebut.

3. Ternyata blasteran

Diah Risti Kusuma Putri

Diah Risti Kusuma Putri menyebut dirinya memiliki darah blasteran Eropa. Darah Eropa tersebut dia sebut didapatkan dari sang Ayah.

4. Sosok berprestasi

Tak hanya mengaku pernah menjadi seorang model, Diah Risti Kusuma Putri juga sosok yang berprestasi. Putri mengaku merupakan lulusan perguruan tinggi lho.

Saya lulusan Universita Atmajaya, pas wisuda nggak ikutan karena langsung dapat beasiswa di Harvard,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886/model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171858/istri_purbaya-OtTj_large.jpg
Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/194/3090567/wanita_berusia_81_tahun_ikuti_ajang_kecantikan-Bdfr_large.jpg
Inspiratif, Wanita Berusia 81 Tahun Ikuti Ajang Kecantikan: Tahun Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057021/vieranni-Czu6_large.jpg
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053891/velorina_elsatya-XCuq_large.jpg
Tampil Model Cantik Velorina Elsatya dengan Dress Minim, Auranya Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050377/adelia_ghisel-mPQ4_large.jpg
Model Adelia Ghisel Naik Kuda Pakai Baju Transparan, Bikin Netizen Halu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement