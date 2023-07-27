Pasca Operasi Bariatrik, Melly Goeslaw Mual Lihat Benda Ini

MELLY Goeslaw belum lama ini ramai diketahui baru saja usai menjalani operasi bariatrik, yang salah satu tujuannya untuk membantu menurunkan berat badan.

Usai menjalani operasi, selain perubahan bentuk badan, ada pula perubahan signifikan di dalam diri Melly Goeslaw. Musisi senior papan atas tersebut mengaku kini merasa mual jika melihat bungkusan rokok, sehingga perlahan-lahan, ia mulai berhenti merokok.

"Kalau kulit lebih segar kali, karena aku juga berhenti ngerokok. Sudah enggak mau, sudah eneg kalau ngerokok dan aku rasain pas lihat bungkusnya saja eneg, jadi yasudah QAlhamdulillah," kata Melly Goeslaw saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

(Foto: MPI/ Selvianus)

Dengan berhenti merokok secara tiba-tiba, pelantun "Ku Bahagia" ini mengaku heran tetapi ia menduga, kemungkinan adanya perubahan hormon yang ada pada dirinya.