Kenali Jerawat Mendem dan Cara Mengatasinya, Laser hingga Obat Topikal

Kenali Jerawat Mendem dan Cara Mengatasinya, akan dibahas dalam artikel ini. Sehingga semoga bisa membantu banyak orang yang mengalami permasalahan jerawat mendem.

Ya, jerawat memang masalah kulit yang menjengkelkan, dan salah satu jerawat membandel adalah jerawat mendem atau jerawat nodul. Jerawat mendem atau bisa juga disebut jerawat nodul, merupakan jenis jerawat yang tumbuh di bawah permukaan kulit karena adanya inflamasi.

Ciri-ciri jerawat mendem ditandai dengan kulit terasa kencang, menebal, bengkak, timbul nyeri, dan muncul kemerahan. Ada beberapa faktor penyebab jerawat mendem, misalnya faktor genetik, hormon yang tidak stabil, sedang melakukan pengobatan, menggunakan produk-produk perawatan yang tidak cocok dan faktor stres.

Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara yang ampuh untuk mengatasi jerawat mendem berikut penjelasannya sebagai berikut, sebagaimana diwarta dari berbagai sumber, Kamis (27/7/2023)

1. Pakai produk topikal: Cara yang paling ampuh untuk mengatasi jerawat mendem adalah dengan mengaplikasikan obat topikal pada area tumbuhnya jerawat. Obat topikal di antaranya yang mengandung salicylic acid, retinoid, benzoyl peroxide, dan lainnya.

(Kenali Jerawat Mendem dan Cara Mengatasinya, Foto: Unsplash)



2. Konsumsi obat minum: Bagi jerawat mendem yang sudah sangat meradang dan aplikasi obat topikal tidak lagi mempan, disarankan untuk mengonsumsi obat. Pada umumnya obat yang digunakan adalah jenis antibiotik untuk memberantas perkembangan bakteri p.acnes pada kulit.

(Kenali Jerawat Mendem dan Cara Mengatasinya, Foto: Shutterstock)





Selain itu, konsumsi obat oral seperti ini juga membantu mengurangi rasa nyeri. Namun, ingat konsumsi obat harus berkonsultasi atau di bawah pengawasan dokter.

3. Terapi pengobatan: Mengingat obat antibiotik tidak bisa dikonsumsi dalam jangka panjang, maka dokter biasanya akan meresepkan obat alternatif lain. Bagi wanita, biasanya dokter akan meresepkan pil kontrasepsi guna mengontrol hormon dan obat alternatif yang sering diresepkan untuk mengatasi jerawat yakni isotretinoin.

(Kenali Jerawat Mendem dan Cara Mengatasinya,Foto: Drobotdean/Freepik)