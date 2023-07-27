Dipakai Bobby Joseph, Ini 4 Bahaya Tembakau Sintetis!

BELUM lama artis Bobby Joseph kembali ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Ia terbukti memiliki narkoba jenis tembakau sintetis.

Tembakau sintetis yang kerap disebut ‘sinte’ ini juga disebut tembakau Gorila.

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), tembakau sintetis terbuat dari sejenis tanaman herbal biasa yang disemprotkan cairan kimia narkotika buatan.

Bahan kimia narkotika buatan bisa menyebabkan efek nge-fly. Efek yang ditimbulkan sendiri layaknya nge-fly seperti tertimpa gorila, bagi pengguna yang tidak kuat menahan efeknya bisa muntah bahkan pingsan.

Apa bahaya tembakau sintetis bagi kesehatan?

1. Gangguan Suasana Hati

Pada awal pemakaian tembakau ini dapat meningkatkan suasana hati. Namun, efek tersebut dengan cepat menjadi berbahaya termasuk efek kebingungan, paranoia dan halusinasi.

Hal ini dapat berujung pada hal-hal serius seperti melukai diri sendiri, bunuh diri, dan kekerasan fisik terhadap orang lain.

2. Gejala Penarikan (Sakau)

Sama halnya dengan gejala narkoba pada umumya, tembakau gorila juga dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan.

Ketika ketagihan tidak terpenuhi, dapat terjadi gejala penarikan atau disebut sakau.

