HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan Untuk Turunkan Gula Darah, Salah Satunya Makanan Laut!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |04:39 WIB
5 Makanan Untuk Turunkan Gula Darah, Salah Satunya Makanan Laut!
Makanan laut (Foto: Rodney)
GULA darah yang tinggi dan tak terkendali sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi diketahui kalau gula darah tinggi bisa memicu penyakit diabetes. Oleh karena itu kurangi makan makanan manis dan karbohidrat.

Sebab makanan manis dan penuh karbohidrat dapat meningkatkan gula darah pada tubuh. Namun jangan khawatir, ada beberapa makanan untuk menurunkan gula darah. Okezone sudah rangkumkan dari Healthline.

 labu

1. Labu

Labu adalah pilihan tepat untuk pengaturan gula darah, faktanya labu digunakan sebagai obat diabetes tradisional di banyak negara seperti Meksiko dan Iran. Labu kaya akan karbohidrat yang disebut polisakarida, yang telah dipelajari potensinya dalam mengatur gula darah.

2. Kimchi

Makanan fermentasi seperti kimchi dikemas dengan senyawa yang meningkatkan kesehatan, termasuk probiotik, mineral, dan antioksidan, dan memakannya telah dikaitkan dengan peningkatan gula darah dan sensitivitas insulin.

3. Brokoli

Salah satu sayuran yang dapat menurunkan gula darah adalah brokoli. Dalam brokoli terdapat sumber glukosinolat yang dapat meningkatkan sesitivitas insulin dan mengurangi kadar gula darah pada orang dengan diabetes tipe 2.

