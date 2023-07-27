Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cuaca Tak Menentu, Ini 4 Makanan Pengusir Flu!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |22:30 WIB
Cuaca Tak Menentu, Ini 4 Makanan Pengusir Flu!
Flu (Foto: Healthline)
A
A
A

SELAMA ini kondisi cuaca sering tak menentu, kadang panas menyengat, lalu tiba-tiba hujan dereas. Cuaca tak menentu dan imunitas tubuh turun sangat mudah terserang flu. Seperti mengalami gejala hidung tersumbat, pilek, batuk dan gejala lainnya yang bisa menghabiskan energi.

Oleh karena itu, kamu perlu melakukan tindakan untuk menghindari hal itu sepenuhnya.

Untuk mencegah hal tersebut, selain melakukan pengobatan, gaya hidup juga perlu dirubah agar tidak terkena alergi musiman. Selain itu, kamu juga bisa menghindarinya dengan berbagai makanan.

Seperti yang dikutip dari laman NDTV, berikut ini adalah daftar makanan untuk membantu kamu menghindari flu.

 nanas

1. Nanas

Buah nanas sarat akan nutrisi seperti vitamin C, mangan dan enzim anti-inflamasi bromelain. Selama bertahun-tahun, dokter naturopati sudah menggunakan bromelain sebagai pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit, termasuk menghilangkan alergi musiman.

 BACA JUGA:

2. Apel

Buah apel kaya akan quercetin. Apabila kamu mengalami gejala alergi musiman ringan seperti pilek, bersin dan mata gatal, Apel bisa membantu kamu merasa lebih baik. Karena, quercetin berfungsi sebagai antihistamin alami.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178690//zaskia-sMdS_large.jpg
Zaskia Mecca Sakit Sinusitis, Keluhkan Sakit Kepala dan Hidung Mampet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/618/3178183//anak_sakit_flu_dan_bautk-69Tb_large.jpg
Bacaan Doa Sakit Flu dan Batuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177175//flu-2W4Q_large.jpg
Gejala Influenza yang Miliki Tipe A, B dan C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162286//jeruk-Eu7P_large.jpg
5 Minuman Penangkal Flu yang Pas Diminum saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160467//flu-Xgvl_large.jpg
Waspada 4 Penyakit yang Timbul di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089//covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement