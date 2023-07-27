Cuaca Tak Menentu, Ini 4 Makanan Pengusir Flu!

SELAMA ini kondisi cuaca sering tak menentu, kadang panas menyengat, lalu tiba-tiba hujan dereas. Cuaca tak menentu dan imunitas tubuh turun sangat mudah terserang flu. Seperti mengalami gejala hidung tersumbat, pilek, batuk dan gejala lainnya yang bisa menghabiskan energi.

Oleh karena itu, kamu perlu melakukan tindakan untuk menghindari hal itu sepenuhnya.

Untuk mencegah hal tersebut, selain melakukan pengobatan, gaya hidup juga perlu dirubah agar tidak terkena alergi musiman. Selain itu, kamu juga bisa menghindarinya dengan berbagai makanan.

Seperti yang dikutip dari laman NDTV, berikut ini adalah daftar makanan untuk membantu kamu menghindari flu.

1. Nanas

Buah nanas sarat akan nutrisi seperti vitamin C, mangan dan enzim anti-inflamasi bromelain. Selama bertahun-tahun, dokter naturopati sudah menggunakan bromelain sebagai pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit, termasuk menghilangkan alergi musiman.

2. Apel

Buah apel kaya akan quercetin. Apabila kamu mengalami gejala alergi musiman ringan seperti pilek, bersin dan mata gatal, Apel bisa membantu kamu merasa lebih baik. Karena, quercetin berfungsi sebagai antihistamin alami.

