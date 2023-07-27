Salah Satu Penyebab Nyeri Sendi, Kurang Kalsium

SEJUMLAH aktivitas fisik bisa menyebabkan terjadinya nyeri sendi, seperti berdiri terlalu lama, mengangkat beban terlalu berat, melompat, olahraga berlebihan, dan cedera akibat keseleo. Daerah yang sering terjadi nyeri sendi biasanya adalah di lutut, pergelangan kaki dan sekitar bahu.

Biasanya nyeri sendi memicu rasa sakit pada bagian tubuh yang lain. Tingkat keparahan dan rasa sakit yang ditimbulkan dari nyeri sendi pun bervariasi, mulai dari yang ringan, menengah hingga tingkat yang parah.

Namun memang salah satu mitos yang berkembang di masyarakat, penyakit nyeri sendi terjadi karena penuaan. Padahal faktanya, penyakit sendi juga bisa terjadi karena kurangnya konsumsi makanan yang tinggi kalsium atau bisa juga karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung purin dan menyebabkan asam urat.

Dokter Decsa Medika Hertanto menjelaskan, untuk meminimalisir terjadinya nyeri sendi dan pegal linu, masyarakat harus aktif berolahraga seperti jogging dan angkat beban. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan massa otot dan mengurangi risiko fraktur sebesar 40%.

