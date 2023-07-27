5 Cara Cepat Menyembuhkan Sariawan di Lidah

5 CARA cepat menyembuhkan sariawan di lidah sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi sariawan di lidah merupakan salah satu kondisi yang kerap dirasakan oleh beberapa orang.

Meski bukan masalah kesehatan yang serius, tapi bisa sangat mengganggu karena menimbulkan ketidaknyamanan dalam kegiatan sehari-hari.

Sariawan bisa terjadi di sejumlah bagian mulut, termasuk lidah. Sariawan di lidah bisa bertahan cukup lama dan butuh pengobatan agar kembali nyaman beraktivitas.

Karena itu, Anda perlu mengetahui cara cepat untuk menyembuhkan sariawan di lidah seperti berikut ini.

1. Kompres es batu

Jika rasa nyeri sariawan cukup mengganggu, cobalah kompres bagian sariawan dengan es batu. Diamkan beberapa hingga rasa sakitnya berkurang.

Jika tidak ada es batu, Anda bisa menggantinya dengan berkumur menggunakan air dingin. Cara ini juga cukup efektif meredakan rasa sakit akibat sariawan.

2. Perbanyak minum air putih

Air putih punya banyak manfaat untuk tubuh. Selain membantu proses pencernaan, mengonsumsi air putih juga bisa mencegah mulut kering.

Anda bisa memilih air mineral alkali dengan kadar pH normal. Air tersebut dapat menetralkan kondisi tubuh yang asam akibat mengonsumsi makanan pedas dan asam.

BACA JUGA:

3. Berkumur dengan air garam

Garam terkenal dengan khasiatnya untuk meredakan sariawan. Campurkan 1/2 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Aduk air garam tersebut hingga larut. Lalu, kumur dengan menggunakan air garam tersebut hingga seluruh rongga mulut terbasahi.

Berkumurlah selama 1 hingga 2 menit supaya bisa menjangkau seluruh bagian mulut. Setelah itu, buang air kumuran. Ada baiknya Anda tidak makan dan minum dalam beberapa saat untuk membuat air garamnya bereaksi dengan luka.

BACA JUGA: