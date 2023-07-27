Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mengatasi Asam Urat Tanpa Ketergantungan Obat

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:14 WIB
Cara Mengatasi Asam Urat Tanpa Ketergantungan Obat
Asam Urat (Foto:Medical News Today)
A
A
A

TERDAPAT cara mengatasi asam urat tanpa ketergantungan obat yang membuat tubuh semakin sehat. Saat ini penderita asam urat merasa tidak nyaman akibat merasa sakit pada bagian persendian.

Namun ada alternatif alami dan efektif untuk mengurangi gejala asam urat. Dengan begitu penderita asam urat tidak perlu takut ketergantungan akan obat-obatan.

Asam Urat

Berikut cara mengatasi asam urat tanpa ketergantungan obat melansir Headline, Kamis (27/07/23):

1. Membatasi Makanan

Asam urat terjadi karena penumpukan kristal asam urat pada persendian yang menyebabkan rasa nyeri. Untuk itu penderita asam urat sebaiknya membatasi konsumsi makanan tinggi purin.

Senyawa purin dapat mengendap dan membentuk asam urat. Makanan yang mengandung purin tinggi meliputi daging merah, makanan laut, unggas, dan beberapa jenis sayur.

Meski beberapa makanan sehat mengandung purin, bukan berarti menghindari sepenuhnya. Konsumsi dengan porsi terbatas dan pilih makanan mengandung protein yang sehat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181277//frozen_food-0rHj_large.jpg
Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180536//sup_krim-GfIb_large.jpg
Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/298/3179129//sukiyaki-jv8X_large.jpg
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178606//obat-g4Cl_large.jpg
Jangan Sembarangan Minum Obat Antidepresan, Ini Bahayanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement