Cara Mengatasi Asam Urat Tanpa Ketergantungan Obat

TERDAPAT cara mengatasi asam urat tanpa ketergantungan obat yang membuat tubuh semakin sehat. Saat ini penderita asam urat merasa tidak nyaman akibat merasa sakit pada bagian persendian.

Namun ada alternatif alami dan efektif untuk mengurangi gejala asam urat. Dengan begitu penderita asam urat tidak perlu takut ketergantungan akan obat-obatan.

Berikut cara mengatasi asam urat tanpa ketergantungan obat

1. Membatasi Makanan

Asam urat terjadi karena penumpukan kristal asam urat pada persendian yang menyebabkan rasa nyeri. Untuk itu penderita asam urat sebaiknya membatasi konsumsi makanan tinggi purin.

Senyawa purin dapat mengendap dan membentuk asam urat. Makanan yang mengandung purin tinggi meliputi daging merah, makanan laut, unggas, dan beberapa jenis sayur.

Meski beberapa makanan sehat mengandung purin, bukan berarti menghindari sepenuhnya. Konsumsi dengan porsi terbatas dan pilih makanan mengandung protein yang sehat.