6 Cara Menurunkan Gula Darah Tanpa Obat

6 CARA menurunkan gula darah tanpa obat sebaiknya harus diketahui oleh banyak orang. Apalagi gula darah terlalu tinggi tidak baik untuk kesehatan.

Menurunkan gula darah tanpa obat juga tergolong lebih aman. Dikutip dari Dinkes Semarang Kota, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan gula darah tanpa obat yang sudah terbukti secara ilmiah.

1. Memperhatikan jumlah asupan karbohidrat

Karbohidrat terkadang memang menjadi salah satu musuh bagi penderita diabetes. Pasalnya, tubuh kita memecah karbohidrat menjadi gula dan glukosa, lalu insulin bekerja memindahkan gula ke dalam sel.

Namun, kerja insulin ada batasnya. Mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan justru membuat insulin gagal memindahkan gula sehingga kadar gula darah naik. Karena itu, penderita diabetes disarankan untuk konsumsi makanan low glycemic-index (GI) atau indeks glikemik rendah dari sekarang. Contohnya seperti beras merah, sayur, buah, kacang, dan yogurt. Jenis makanan ini bisa membantu menstabilkan gula darah.

2. Kontrol porsi makanan

Tak hanya membatasi asupan karbohidrat, bagi Anda yang memiliki gula darah tinggi juga sebaiknya perlu membatasi porsi makanan untuk mengurangi asupan kalori dan mencegah lonjakan gula darah. Sebaiknya atur pola makan Anda dengan porsi kecil secara perlahan dan selalu membaca jumlah kalori pada label makanan kemasan sebelum mengonsumsinya.

3. Pilihlah makanan dengan indeks glikemik rendah

Indeks glikemik merupakan angka yang menunjukkan kecepatan suatu makanan untuk menaikkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Pengidap gula darah tinggi disarankan mengonsumsi makan dengan indeks glikemik rendah agar kadar gula darah tidak melonjak cepat. Contoh makanan ini adalah sayuran hijau, kacang merah, wortel, dan oat.

BACA JUGA:

4. Konsumsi banyak serat

Makanan dengan tinggi serat juga bisa memperlambat penyerapan karbohidrat dan gula dalam tubuh, sehingga bisa mencegah gula darah melonjak naik dengan cepat. Tak hanya menstabilkan gula darah, makanan tinggi serat juga bisa menahan nafsu makan, sehingga cocok untuk dikonsumsi setiap hari.

Berbagai makanan tinggi serat yang bisa kamu pilih seperti buah-buahan, sayur, oatmeal, makanan dari gandum, dan kacang-kacangan.

BACA JUGA: