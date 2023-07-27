Kenali 5 Tipe Bipolar, Gangguan Mental yang Sempat Diidap Mendiang Sinead O'Connor

GANGGUAN bipolar disebut jadi kondisi kesehatan mental yang sempat diidap mendiang penyayi dan penulis lagu Sinead O'Connor, yang baru saja meninggal dunia di usia 56 tahun.

Mengidap gangguan bipolar, membuat pelantun hits Nothing Compares 2 U tersebut harus rutin mengonsumsi obat penstabil mood dan antidepresan.

Secara medis, dikutip dari laman Mayo Clinic, gangguan bipolar merupakan suatu kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim yang meliputi emosi tinggi (mania atau hipomania) dan rendah (depresi) pada seseorang.

Gangguan bipolar sendiri bermacam-macam tipenya, kurang lebih secara medis diketahui ada empat tipe gangguan bipolar. Dilansir dari laman resmi Mental Health Inggris, Kamis (27/7/2023) berikut paparan singkat lima tipe gangguan bipolar.

1. Gangguan bipolar 1: Artinya sang pengidap akan mengalami setidaknya 1 episode ekstrim tertinggi (mania) yang berlangsung lebih dari satu minggu. Mania bisa bertahan 3 sampai 6 bulan jika tidak ditangani.

Kebanyakan orang akan mengalami depresi di antara waktu-waktu tersebut yang dapat berlangsung bahkan bisa sampai selama 6 hingga 12 bulan tanpa pengobatan.

2. Gangguan bipolar 2: Pengidap gangguan bipolar tipe 2 umumnya akan mengalami periode depresi yang dipecah dengan masa hipomania.

