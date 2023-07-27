Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Indonesia Jadi Tuan Rumah WHO-SEARN Assembly, Ini Tujuannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:41 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah WHO-SEARN Assembly, Ini Tujuannya
WHO (Foto: Glassdoor)
A
A
A

KEPALA BPOM RI, Penny K. Lukito mengatakan, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Health Organization South-East Asia Regulatory Network (WHO-SEARN) Assembly. Di mana Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara aktif mengikuti kegiatan forum ini.

World Health Organization South-East Asia Regulatory Network Assembly digelar pada 24–27 Juli 2023. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan keputusan tertinggi dan bersifat strategis oleh jejaring regulator berdasarkan konsensus anggota SEARN, guna mengadopsi output draft strategy workplan yang dibahas pada working group and steering group.

 Penny

Selanjutnya forum ini terbentuk dari 11 negara anggota WHO di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.

"Ini bertujuan memperkuat fungsi dan sistem regulatori di negara-negara anggota melalui pertukaran informasi, perkuatan sistem regulatori, konvergensi, dan kolaborasi dalam rangka menjamin akses terhadap produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu," kata Penny dalam keterangan resminya.

Penny mengungkapkan, beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang pentingnya kolaborasi antar-otoritas regulator obat dalam melakukan pengawalan mutu obat, pengembangan dan penegakan standar. Serta pengawasan obat dan produk medis lainnya.

Kemudian nantinya juga dilakukan pembahasan terkait dukungan perkuatan otoritas regulator obat melalui peningkatan kapasitas regulator di semua fungsi regulator obat negara anggota SEARN, termasuk fungsi penyusunan standar dan regulasi, perizinan produk dan sarana, surveilans mutu dan keamanan serta kapasitas laboratorium.

"Pertemuan ini juga akan membahas jenis dan ketentuan dalam berbagi informasi melalui online platform , serta potensi kolaborasinya," terangnya.

 BACA JUGA:

"Melalui ini, kami memiliki kemampuan untuk memperkuat kerangka pengawasan obat melalui kolaborasi, berbagi informasi. Serta penyelarasan peraturan dan standar obat yang mengacu pada standar internasional dan prinsip good regulatory practice (GRP)," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180214//milisi_rsf-FXVP_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Bantai 460 Warga Sipil di Rumah Sakit Al-Fashir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176305//rokok-9UXZ_large.jpg
Gawat! 15 Juta Remaja Sudah Pakai Vape, Usianya13 Sampai 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/482/3172682//cacingan-7tqO_large.jpg
Data Kemenkes: 1,5 Miliar Warga Dunia Terinfeksi Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172494//nikita_mirzani-0z1p_large.JPG
Tunggu Kehadiran Pihak BPOM, Nikita Mirzani: Kalau Gak Datang Bubarkan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172371//nikita_mirzani-1wil_large.jpg
BPOM Tolak Jadi Saksi Ahli, Nikita Mirzani: Enggak Netral!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement