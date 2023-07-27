Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sinead O'Connor Meninggal Dunia, Sempat Didiagnosis Idap Bipolar

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:26 WIB
Sinead O'Connor Meninggal Dunia, Sempat Didiagnosis Idap Bipolar
Sinead O'Connor, (Foto: Instagram)
A
A
A

SINEAD O'Connor meninggal dunia di usia 56 tahun, perjuangan penyanyi dan penulis lagu satu ini semasa hidup bisa dibilang luar biasa berat.

Bukan hanya harus menghadapi putra tercintanya meregang nyawa karena bunuh diri pada 2022, Sinead juga sempat didiagnosis bipolar. Sinead diketahui bergelut dengan kondisi kesehatan mentalnya yang tak stabil.

Sinead didiagnosis mengidap gangguan mental, bipolar. Menurut laporan Today, pernyataan ini pertama kali tersiar pada 2007 di siaran 'The Oprah Winfrey Show'. Dalam kesempatan tersebut, Sinead bercerita kalau dirinya sempat ada pikiran ingin bunuh diri sebelum diagnosis ditegakkan, Karena penyakit mentalnya itu, dia rutin mengonsumsi obat penstabil mood dan antidepresan.

"Orang yang menderita penyakit mental adalah orang yang paling rentan di Bumi. Anda harus menjaga mereka, karena kami tidak seperti semua orang," ungkap Sinead.

"Jadi, jika Anda punya anggota keluarga yang menderita penyakit mental, rawat mereka sepenuh jiwa dengan kelembutan dan kasih sayang. Jangan kemudian malah membuangnya begitu saja," pinta sang musisi kepada fans dan masyarakat secara umum.

Halaman:
1 2
      
