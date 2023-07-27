Hai Ladies, Ini 7 Negara di Dunia Gudangnya Cowok Ganteng!

SEDIKITNYA ada 7 negara yang dianggap sebagai gudangnya cowok ganteng karena dihuni banyak pria tampan. Ya pria-pria di negara ini memang punya perawakan wajah yang elok dan gagah.

Pesona pria-pria ganteng sering membuat wanita luluh. Bahkan tak sedikit yang mengidolakan pria-pria dari negara ini.

Berikut negara-negara yang banyak dihuni pria-pria ganteng.

Jerman

Pria-pria asal Jerman diberkati dengan tinggi badan, struktur wajah, dan massa tubuh yang melebihi pria dari negara lain.

Tidak sedikit orang yang sudah pernah menjalani operasi plastik mengaku bahwa mereka menggunakan struktur wajah pria Jerman untuk mendapatkan pacar idaman mereka.

Pemain timnas Jerman (Reuters)

Yunani

Negara satu ini kerap kali diingat orang banyak terkait mitologinya. Meski begitu, ada pula yang mengenal istilah ‘tampan seperti dewa Yunani’ sebagai perlambangan identik negara ini.

Perlu diketahui, ternyata bukan dewa-dewa Yunani saja, yang memiliki wajah ganteng, namun rakyat Yunani juga diberkati dengan struktur dan paras yang luar biasa memukau.

Pria-pria Yunani memiliki bentuk wajah kotak dengan tulang pipi tinggi dan mata yang ‘menusuk’. Belum lagi, warna mata mereka yang terang, membuat yang melihat dijamin luluh.

Perancis

Negara dengan pria tertampan di dunia berikutnya adalah Perancis.Berbeda dengan Yunani, pria-pria Perancis terlihat sedikit lebih feminin karena matanya yang sendu dan alis yang lebih tebal dibanding negara-negara lain.