HOME WOMEN TRAVEL

3 Lokasi Syuting Film Barbie Paling Ikonik, Silakan Dikunjungi dan Nikmati Nuansanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:10 WIB
3 Lokasi Syuting Film Barbie Paling Ikonik, Silakan Dikunjungi dan Nikmati Nuansanya
Lokasi syuting film Barbie (Foto: Warner Bros)
A
A
A

ADA 3 lokasi syuting film Barbie paling ikonik yang bisa dikunjungi untuk merasakan nuansa seperti yang terlihat dalam film fiksi tersebut. Film garapan Greta Gerwig itu laris manis setelah dirilis pada 21 Juli 2023.

CNBC melaporkan bahwa hanya dalam lima hari, Barbie berhasil meraup pendapatan sebesar USD470 juta secara global. Kesuksesan Barbie membuat banyak orang tertarik dengan lokasi syuting film keluaran Warner Bros tersebut.

Meski film ini mengusung genre fantasi, namun Barbie diketahui mengambil lokasi syuting asli di beberapa tempat di Amerika Serikat. Berikut 3 lokasi syuting film Barbie yang bisa dikunjungi di dunia nyata.

 BACA JUGA:

Pantai Venice - California

Barbie dan kekasihnya yang setia, Ken, dalam filmnya memiliki adegan berseluncur menggunakan sepatu roda dengan mengenakan pakaian berwana neon dan pelindung siku serta lutut.

Ilustrasi

Pantai Venice di California (Visit California)

Mereka melakukan hal tersebut di Pantai Venice, California, yang begitu ikonik. Pantai ini memiliki deretan toko, restoran, dan lapangan olahraga yang selalu dipadati pengunjung.

 BACA JUGA:

Los Angeles - California

Film Barbie juga mengambil beberapa sudut tempat dan suasana yang ada di wilayah Los Angeles, California. Salah satunya adalah ketika Barbie dan Ken dikejar pemilik toko karena tidak membayar baju.

Ilustrasi

Kota Los Angeles (Wikipedia)

Tak hanya itu saja, Los Angeles juga memiliki The Regency Village Movie Theather yang masuk ke dalam salah satu scene Barbie.

Gedung tersebut sebenarnya akrab dengan sineas Hollywood karena kerap digunakan untuk pemutaran perdana film, festival film, dan acara penting lainnya.

